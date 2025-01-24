От Инты до философии в Монако

Вышедшая недавно книга Реалитология Юрия Истомина в нынешних обстоятельствах выглядит вызывающим парадоксом

Свою философскую теорию читателю представил не академический учёный, не известный религиозный деятель и, даже, чего можно было бы ожидать, не самозванный учитель жизни, которых в наше время неполиткорректно зовут "инфоцыгане".

Объёмистый текст, безусловно, заслуживающий ознакомления теми, кто заинтересован в современной философии, опубликовал успешный, с длительным треком реализованных проектов, бизнесмен, занятый в достаточно узком секторе hi-tech – применении искусственного интеллекта к таргетированию рекламы, трейдингу и прогнозированию событий.

Отметим, что, как минимум по доступным публично данным, искусственным интеллектом Истомин начал заниматься существенно раньше текущего хайпа с ChatGPT. И, судя по обрывочным сведениям в его интервью – использовал какие-то иные, более стабильные технологии.

Результат наблюдаем – в Монако сейчас сидит переехавший туда довольно давно бывший "простой парень из российской глубинки" – Истомин родом из Инты, Коми АССР и в ус себе не дует, чтобы обеспечить свою дальнейшую жизнь – игра уже сделана. И, теперь, можно заняться и философским осмыслением этой жизни.

Взгляд человека успешного на смысл и внутренние механизмы происходящего с нами достаточно интересен. Особенно, если этот успех произошёл не после того, как человек родился с золотой ложкой во рту, а в результате длительной и упорной работы над собственным подъёмом по социальной лестнице.

В широких слоях народа, почему-то принято считать, что настоящий философ – это какой-то экстремальный бессребреник, типа Диогена живущего в бочке. Однако, знакомство с биографиями многих из них, начиная, например, с того же Аристотеля, показывает, что известные философы – люди, часто, не бедные, не обременённые необходимостью бороться за выживание. И, напротив, имеющие время и ресурс подумать над жизнью.

О чём же Реалитология?

Как и любой философ-материалист, Истомин сосредоточен на обсуждении банального вопроса – "Зачем и как жить, если мы все когда-нибудь безвозвратно умрём". Возможности наличия у человека бессмертной души, загробной жизни и последующих реинкарнаций им не рассматриваются.

Разумеется, эта дебютная позиция тяжела, так как довольно сложно что-то сказать об истоках и направлении течения нравственного закона внутри материалиста.

Однако, Юрий Истомин ответы на эти вопросы даёт.

И даёт уверенно, убедительно для непредвзятого читателя, показывая достаточно полную панораму воспринимаемой телом и сознанием реальности – включая такие её планы, как социальный, планы виртуальной и психоделической реальности, а также – сновидения.

Следует отметить, что современная аналитическая философия, обычно, не склонна рассматривать эти планы вместе, в совокупности и с единообразных позиций. Истомин это делает, и это придаёт его работе не только "популяризаторскую", но и, в определённых границах, академическую ценность.

Центр внимания Истомина – это фильтры восприятия, обсуждение по всему тексту книги сосредотачивается на том, как эволюционные цели нашего организма влияют на восприятие реальности нашим сознанием.

Ключевая идея Юрия Александровича – в том, что эти фильтры, относящиеся, прежде всего, к размножению и выживанию, неявно работают практически для всех и не воспринимаются теми, кто их не отслеживает специально.

Аналогия, которая не проведена в книге, но которая будет понятная любому неподготовленному читателю – посетители Изумрудного города получали на входе в него зелёные очки, обязательные к ношению, и, в результате, начинали видеть всё вокруг себя в изумрудном цвете.

Но очки можно снять или просто выглядывать из-за них, сравнивая версии реальности вокруг себя воспринимаемые в очках и без них.

Поскольку ключом к эволюционному смыслу существования нас, по Истомину, является необходимость размножения, продолжения существования генов нашего организма в его потомках, чтобы получить более правильное представление о реальности – нужно делать на эту поправку.

Также, "реальность выстроенная сексом" по Истомину находится на том же онтологическом уровне, что и "реальность сновидений" и "реальность, полученная в результате употребления психоделиков".

Ну и ключевой пафос этой книги в том, что несмотря на то, что эти фильтры реальности весьма плотны, а их интеграция в человеческое сознание сделана достаточно бесшовно – наше положение не безнадёжно, мы не марионетки "реальности", висящие на жёстко предопределённых нитях биологических инстинктов.

Наша свобода воли, по Истомину, предопределена нашим пониманием морали, держит нас внутри него. Но в этом пространстве достаточно свободы, чтобы действовать внутри него по-разному, оптимальнее или нет, но по своему личному выбору.

Истомин предлагает читателю свои Правила персональной реальности как метод последовательного и позитивного изменения собственной жизни, которое происходит здесь и сейчас, но, также, имеет хорошие последствия в персональном будущем того, кто станет их применять.

Мне кажется, это неплохой оффер – хотя бы попытаться взглянуть на окружающую реальность с истоминских позиций и попробовать изменить её истоминскими способами.

Для материалиста, не верящего в трансперсональное будущее это предложение уж точно лучше, что марксистское предложение строить коммунизм – "светлое будущее всего человечества" в виде общества всеобщего счастья до которого ты лично всё равно не доживёшь.

Нет, личное счастье или, хотя бы, тихое довольство собой и прожитыми годами, можно получить здесь и сейчас.

В прошлом основной работой философов было давать советы правителям о том, как и зачем им воевать, а также как и зачем строить свои государства – то есть машины подавления, в мирное время.

Сегодня философ Юрий Истомин предлагает своим читателям свои советы о том, как поменять их частную жизнь. Роскошь, доступная в прошлом очень немногим сейчас находится на расстоянии вытянутой руки для любого, кто купит и прочтёт книгу.

По сравнению с большинством современной философской литературы, Реалитология, конечно, книга очень практическая. И как практически-философский трактат она достаточно хороша, чтобы обратить на неё внимание.