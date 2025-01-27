Сексолог назвала способы поймать партнера на измене

Сексолог назвала способы поймать партнера на измене
Фото: freepik.com
Иногда простой вопрос может раскрыть правду об отношениях

По статистике, примерно половину изменщиков ловят с поличным. Первыми тревожными звоночками становится привязка партнера к своему мобильному телефону, а вторыми – подозрительное поведение. Сексолог Трейси Кокс рассказала, как поймать близкого человека на измене.

1. Можно прочесть удаленные сообщения на телефоне. Неверные партнеры часто предпочитают избавляться от доказательств своего адюльтера. В интернете есть инструкции, которые позволяют найти то, что человек не так давно стер из памяти смартфона.

2. Партнер начал требовать конфиденциальности, в которой раньше не нуждался. Это часто является показателем того, что он что-то скрывает.

3. Когда в историях избранника появляются несоответствия, то это повод задуматься. Довольно часто человеку сложно удерживать весь объем лжи в своей голове, из-за чего он начинает путаться.

"Простые вопросы иногда могут дать подсказки. Если ваш партнер уехал на "рабочую конференцию", спросите: "Как там погода?". Это настолько невинный вопрос, что большинство людей сразу же отвечают правдой – "Льет проливной дождь", когда они должны быть где-то в солнечном месте", – говорит эксперт.

4. Еще один классический признак неверности: партнер эмоционально отдаляется или теряет связь в отношениях. Причина очевидна – чувство вины мешает встречаться взглядом с тем, кого он предал или эмоциональная энергия уже была вложена в другое место.

Источник: The Daily Mail

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