Губернатор Подмосковья наградил ветеранов Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы

Губернатор Подмосковья наградил ветеранов Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы
Фото: Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первые юбилейные медали к 80-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Торжественная церемония прошла в Доме регионального правительства.

Эта награда учреждена президентским указом, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья. На ее лицевой стороне изображен воин, водружающий Знамя Победы над Рейхстагом. Медалью награждаются фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, рассказали в пресс-службе подмосковного правительства.

"2025-й объявлен президентом Годом Защитника Отечества. Мы с вами знаем, насколько важно сейчас быть вместе, единым строем пройти этот сложный этап для нашей страны, обеспечить ее безопасность, суверенитет", – отметил Андрей Воробьев во время награждения ветеранов.

Одним из награжденных стал 99-летний Иван Иванович Жучков, прошедший боевой путь от Полтавы до Берлина. Он награжден двумя Орденами Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Берлина", "За боевые заслуги" и "За отвагу".

Константин Сергеевич Федотов из Одинцовского округа, которому 98 лет, был фронтовым разведчиком и участником Парада Победы 1945 года. Он прошел Белорусскую, Белостокскую, Восточно-Прусскую и Берлинскую операции.

100-летний Михаил Александрович Красов из Краснознаменска добровольно ушел на фронт в 1942 году, сражался за Днепр, был ранен, прошел с боями через Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию и Австрию.

98-летний Николай Александрович Муравьев освобождал Беларусь, участвовал в штурме Кёнигсберга и закончил войну под Берлином.

Также среди награжденных – 102-летняя Мария Анисимовна Сердюк из Жуковского, которая была санинструктором, спасала раненых, участвовала в битвах за Сталинград и Курск, подписалась на стенах Рейхстага.

94-летняя Галина Александровна Долина из Солнечногорска в 14 лет вступила в железнодорожные войска и вручную восстанавливала пути после бомбежек.

Мария Андреевна Поварова из Пушкинского округа родилась в концлагере в Шауляе в 1943 году. Её отец перерезал колючую проволоку, и семье удалось сбежать.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи. Он отметил, что вручение юбилейных медалей ветеранам по всей Московской области будет продолжено.

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