Популярные у россиян магазины "Светофор" начали закрывать в России

В них выявили массу нарушений реализации продукции гражданам

Торговая сеть магазинов "Светофор" столкнулась с проблемами из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. После рабирательств суды приняли решения уже по четырем искам, в результате чего несколько магазинов в стране закрыли на срок от 60 до 90 суток до устранения проблем. Наказывать их административными мерами не стали, тем самым указав на серьезность противоправной деятельности.

По данным СМИ, первая череда закрытий коснулась торговых точек в Москве. Работу временно приостановили магазины в Новокосино, Тушино и Нагатинском районе. Оказалось, что Роспотребнадзор выявил массу нарушений на объектах.

К примеру, в одном из магазинов были обнаружены насекомые, мусор и грязь. Дополнительно там неправильно хранили пищевые и непищевые товары и не следили за температурным режимом в холодильнике. В другой торговой точке за нарушения сняли с продажи около 165 килограммов товаров, а также сотрудники службы обнаружили на полках много просрочки.

По данным СМИ, в ближайшее время в Московской области могут закрыть 12 магазинов "Светофор" на два-три месяца. При этом онлайн-карты уже сообщают о приостановке деятельности девяти торговых точек из 22, расположенных в столице.

Проверки в "Светофоре" начались вскоре после поручения первого вице-премьера Дениса Мантурова, который рассмотрел обращение о многочисленных случаях продажи некачественной и небезопасной продукции в торговой сети. Не исключено, что скоро проверки коснутся и других магазинов в российских регионах.