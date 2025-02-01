"Лови CASHBACK от ВТБ": реальный заработок или афера?

"Лови CASHBACK от ВТБ": реальный заработок или афера?
Фото: freepik
Как махинаторы используют доверие клиентов к крупному банку

В конце прошлого года пользователи соцсетей стали массово получать предложения стать участниками программы "Лови cashback" от ВТБ. Желающим обещали "золотые горы": заработок от 100 тысяч до 1 млн рублей в месяц без собственных вложений. При этом новичков приглашали стать партнерами проекта и привлекать в программу новых людей. Последнее условие очень напоминало типичный сетевой маркетинг либо финансовую пирамиду, что сразу вызывало подозрение: действительно ли один из крупнейших банков страны является частью данного сомнительного проекта. Попробуем разобраться.

Допдоход или мошенничество?

Сулящую высокий доход программу представляют как "новый проект компании "Лови кешбек" в сотрудничестве с крупным банком ВТБ и платежной системой МИР". Чтобы к ней присоединиться, нужно всего лишь либо заказать новую дебетовую карту ВТБ либо приобрести е-сим с безлимитным интернетом. После этого требуется тратить от 10 тысяч рублей в месяц и приглашать в проект от трех новых человек. За каждого привлеченного клиента обещается выплата комиссии. И даже сообщается, будто ВТБ выделил на эти цели 75 млрд рублей.

Однако на официальном сайте ВТБ нет никаких упоминаний о программе "Лови кэшбек от ВТБ, в колл-центе банка о ней ничего не знают. В федеральной прессе также не было никаких упоминаний о запуске такого соблазнительного проекта. При этом сайт проекта ЛОВИCASHBACK, зарегистрированного в казанском Иннополисе, легко находится в интернете. И там говорится, что это – "самый быстрый кешбэк-сервис" с выплатами до 50% в день покупки в магазинах и ресторанах.

ВТБ среди заявленных партнеров сервиса нет – данный банк там упоминается лишь в следующем контексте: "Банковские услуги предоставляются Банк "ВТБ" (ПАО), ПАО "АК БАРС" БАНК". А самые внимательные пользователи могут  увидеть следующий дисклеймер: "Данный сайт не является официальным сайтом компании ЛОВИ CASHBACK или ВТБ Банка".

"Оформление в ВТБ карты действительно возможно от агента-партнера ООО "Кэшбекфорс" (ЛОВИCASHBACK). … однако Банк не производит никаких выплат вознаграждения за оформление карты по данной ссылке",

пояснила руководитель Департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная на форуме Банки.ру в ответ на вопрос, не является ли "Лови кэшбек от ВТБ" мошенническим проектом, и рекомендовала обращаться к самому агенту-партнеру. По сути, это единственный комментарий от официального представителя банка по поводу "совместной программы", других в открытых источниках обнаружить не удалось.

Как выяснилось, агент-партнер ВТБ ООО "Кэшбекфорс", владеющий товарным знаком "лови cashback", существует с 2012 года и принадлежит жителю Татарстана Исламу Ахмедшину 1981 года рождения, который уже несколько лет занимается сетевым маркетингом в банковской сфере.

Новый Гербалайф, или MLM по-татарски

Сетевой маркетинг (multi-level marketing, или МЛМ) был особенно популярен в России в начале 90-х годов. Многие помнят Herbalife и его распространителей со значками "Хочешь похудеть? Спроси меня, как!". Большинство проектов МЛМ в России касались продажи косметики, БАДов, товаров для здоровья. Но в 2020 году некий Дмитрий Бурнаев вместе с "долларовыми миллионершами" Юлией Якимовой и Миляушей Авхадеевой запустили проект "Игра" (Igra), где попробовали применить сетевой маркетинг к банковской сфере. Их платформа-агрегатор собирала предложения от банков, финансовых и страховых организаций, а участники зарабатывали на продаже банковских карт, кредитов и продуктов микрофинансовых организаций.

ИГРА имела все признаки типичной пирамиды: не вкладываясь в производство продукции, ее организаторы обещали огромный доход всем присоединившимся. В реальности людям предлагались партнерские ссылки, за которые они получали лишь часть вознаграждения, а остальное доставалось организаторам сервиса. Тем не менее привлечь удалось несколько десятков тысяч партнеров. Но уже через несколько месяцев начались проблемы с выплатами, а в 2021 году ИГРА закрылась, просуществовав в итоге всего около года.

Незадолго до закрытия ИГРЫ к проекту присоединился Ислам Ахмедшин. С Бурнаевым он, судя по всему, не нашел общего языка, поэтому вскоре перезапустил проект под названием "Лови кэшбек" вместе с Якимовой и Авхадеевой. Презентация обновленной сетевой программы состоялась весной 2021 года в Сочи. На этот раз партнерам предлагалось приобрести "франшизу" стоимостью от 30 тыс. до 200 тыс. рублей. На платформу для подключения к кэшбек-сервису были допущены юрлица, был введен транзакционный кэшбэк в размере 0,1% от покупок клиентов. Для получения кэшбэка от команды партнер должен был совершить личные покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц. Однако при этом использовались только виртуальные карты, что ограничивало возможности пользователей.

Серьезным успехом перезапущенного проекта стало его сотрудничество с ведущим банком Татарстана "Ак Барс банк". Однако довольно скоро болезни ИГРЫ постигли и "Лови кэшбек": фактические выплаты партнерам составили около 15% от ожидаемого. А когда в 2022 году возникли трудности с платежной системой Pay, "Ак Барс банк" разорвал сотрудничество с проектом. Но участников об этом не предупредили, и они продолжали ждать деньги за оформленные в банке карты.

Репутационные риски

В августе 2024 года Ахмедшин вновь перезапускает проект. Вскоре в соцсетях разворачивается агрессивная рекламная кампания "совместного проекта "Лови кэшбек" и ВТБ". И хотя госбанк участия в этой кампании не принимает, но и активных попыток откреститься от сомнительного партнерства не предпринимает, возможно, чтобы не лишаться новых клиентов, которых к нему приводил посредник ООО "Кэшбекфорс". Вот только удар по репутации банка в данном случае может оказаться слишком сильным.

Стоит отметить, что проект "Лови cashback" с ВТБ похож на действующий с 2023 года проект "Свой в Альфе" от Альфа-банка. Вот только последний действительно является официальным проектом банка, который выплачивает вознаграждение за рекомендации своих банковских продуктов или сервисов.

Кстати, участникам проектов Ислама Ахмедшина будет полезным знать о его уголовном прошлом. В 2007 году основатель ООО "Кэшбекфорс" был осужден по статьям "Грабеж" и "Незаконное лишение свободы". Изначально он был приговорен судом  к трем годам лишения свободы, но в итоге отделался условным сроком.

Армия России разнесла логово ВСУ под Одессой

Наши военные продолжают громить противника

МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей