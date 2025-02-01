"Лови CASHBACK от ВТБ": реальный заработок или афера?

Как махинаторы используют доверие клиентов к крупному банку

В конце прошлого года пользователи соцсетей стали массово получать предложения стать участниками программы "Лови cashback" от ВТБ. Желающим обещали "золотые горы": заработок от 100 тысяч до 1 млн рублей в месяц без собственных вложений. При этом новичков приглашали стать партнерами проекта и привлекать в программу новых людей. Последнее условие очень напоминало типичный сетевой маркетинг либо финансовую пирамиду, что сразу вызывало подозрение: действительно ли один из крупнейших банков страны является частью данного сомнительного проекта. Попробуем разобраться.

Допдоход или мошенничество?

Сулящую высокий доход программу представляют как "новый проект компании "Лови кешбек" в сотрудничестве с крупным банком ВТБ и платежной системой МИР". Чтобы к ней присоединиться, нужно всего лишь либо заказать новую дебетовую карту ВТБ либо приобрести е-сим с безлимитным интернетом. После этого требуется тратить от 10 тысяч рублей в месяц и приглашать в проект от трех новых человек. За каждого привлеченного клиента обещается выплата комиссии. И даже сообщается, будто ВТБ выделил на эти цели 75 млрд рублей.

Однако на официальном сайте ВТБ нет никаких упоминаний о программе "Лови кэшбек от ВТБ, в колл-центе банка о ней ничего не знают. В федеральной прессе также не было никаких упоминаний о запуске такого соблазнительного проекта. При этом сайт проекта ЛОВИCASHBACK, зарегистрированного в казанском Иннополисе, легко находится в интернете. И там говорится, что это – "самый быстрый кешбэк-сервис" с выплатами до 50% в день покупки в магазинах и ресторанах.

ВТБ среди заявленных партнеров сервиса нет – данный банк там упоминается лишь в следующем контексте: "Банковские услуги предоставляются Банк "ВТБ" (ПАО), ПАО "АК БАРС" БАНК". А самые внимательные пользователи могут увидеть следующий дисклеймер: "Данный сайт не является официальным сайтом компании ЛОВИ CASHBACK или ВТБ Банка".

"Оформление в ВТБ карты действительно возможно от агента-партнера ООО "Кэшбекфорс" (ЛОВИCASHBACK). … однако Банк не производит никаких выплат вознаграждения за оформление карты по данной ссылке",

– пояснила руководитель Департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная на форуме Банки.ру в ответ на вопрос, не является ли "Лови кэшбек от ВТБ" мошенническим проектом, и рекомендовала обращаться к самому агенту-партнеру. По сути, это единственный комментарий от официального представителя банка по поводу "совместной программы", других в открытых источниках обнаружить не удалось.

Как выяснилось, агент-партнер ВТБ ООО "Кэшбекфорс", владеющий товарным знаком "лови cashback", существует с 2012 года и принадлежит жителю Татарстана Исламу Ахмедшину 1981 года рождения, который уже несколько лет занимается сетевым маркетингом в банковской сфере.

Новый Гербалайф, или MLM по-татарски

Сетевой маркетинг (multi-level marketing, или МЛМ) был особенно популярен в России в начале 90-х годов. Многие помнят Herbalife и его распространителей со значками "Хочешь похудеть? Спроси меня, как!". Большинство проектов МЛМ в России касались продажи косметики, БАДов, товаров для здоровья. Но в 2020 году некий Дмитрий Бурнаев вместе с "долларовыми миллионершами" Юлией Якимовой и Миляушей Авхадеевой запустили проект "Игра" (Igra), где попробовали применить сетевой маркетинг к банковской сфере. Их платформа-агрегатор собирала предложения от банков, финансовых и страховых организаций, а участники зарабатывали на продаже банковских карт, кредитов и продуктов микрофинансовых организаций.

ИГРА имела все признаки типичной пирамиды: не вкладываясь в производство продукции, ее организаторы обещали огромный доход всем присоединившимся. В реальности людям предлагались партнерские ссылки, за которые они получали лишь часть вознаграждения, а остальное доставалось организаторам сервиса. Тем не менее привлечь удалось несколько десятков тысяч партнеров. Но уже через несколько месяцев начались проблемы с выплатами, а в 2021 году ИГРА закрылась, просуществовав в итоге всего около года.

Незадолго до закрытия ИГРЫ к проекту присоединился Ислам Ахмедшин. С Бурнаевым он, судя по всему, не нашел общего языка, поэтому вскоре перезапустил проект под названием "Лови кэшбек" вместе с Якимовой и Авхадеевой. Презентация обновленной сетевой программы состоялась весной 2021 года в Сочи. На этот раз партнерам предлагалось приобрести "франшизу" стоимостью от 30 тыс. до 200 тыс. рублей. На платформу для подключения к кэшбек-сервису были допущены юрлица, был введен транзакционный кэшбэк в размере 0,1% от покупок клиентов. Для получения кэшбэка от команды партнер должен был совершить личные покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц. Однако при этом использовались только виртуальные карты, что ограничивало возможности пользователей.

Серьезным успехом перезапущенного проекта стало его сотрудничество с ведущим банком Татарстана "Ак Барс банк". Однако довольно скоро болезни ИГРЫ постигли и "Лови кэшбек": фактические выплаты партнерам составили около 15% от ожидаемого. А когда в 2022 году возникли трудности с платежной системой Pay, "Ак Барс банк" разорвал сотрудничество с проектом. Но участников об этом не предупредили, и они продолжали ждать деньги за оформленные в банке карты.

Репутационные риски

В августе 2024 года Ахмедшин вновь перезапускает проект. Вскоре в соцсетях разворачивается агрессивная рекламная кампания "совместного проекта "Лови кэшбек" и ВТБ". И хотя госбанк участия в этой кампании не принимает, но и активных попыток откреститься от сомнительного партнерства не предпринимает, возможно, чтобы не лишаться новых клиентов, которых к нему приводил посредник ООО "Кэшбекфорс". Вот только удар по репутации банка в данном случае может оказаться слишком сильным.

Стоит отметить, что проект "Лови cashback" с ВТБ похож на действующий с 2023 года проект "Свой в Альфе" от Альфа-банка. Вот только последний действительно является официальным проектом банка, который выплачивает вознаграждение за рекомендации своих банковских продуктов или сервисов.

Кстати, участникам проектов Ислама Ахмедшина будет полезным знать о его уголовном прошлом. В 2007 году основатель ООО "Кэшбекфорс" был осужден по статьям "Грабеж" и "Незаконное лишение свободы". Изначально он был приговорен судом к трем годам лишения свободы, но в итоге отделался условным сроком.