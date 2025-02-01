Врач опроверг миф о вреде общей анастезии для здоровья

Врач раскрыл правду о вреде общей анастезии для здоровья
Фото: freepik.com
Препараты для погружения в сон не вызывают негативных последствий в организме

Большинство операций проходят в состоянии общей анастезии. Довольно часто процедуры боятся, считая, что она может нанести вред здоровью. Реаниматолог Михаил Немировский рассказал, действительно ли наркоз может оказать пагубное воздействие на организм.

По словам медика, самое важное – это препараты. Они должны быть проверенными, протестированными, а вводить их должен исключительно специалист. Поэтому при правильном подходе анастезия безвредна. 

Очень редко у человека может возникнуть аллергическая реакция при введении препарата. Врачи всегда стараются сперва собрать весь необходимый анамнез, чтобы исключить неприятных побочных эффектов.

После наркоза препараты выводятся из организма в течение нескольких часов и неоставляют долгосрочных следов. 

Источник: Telegram

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