Врач назвала причины раннего появления седины

Не всегда это связано с генетическими особенностями

Молодое поколение стало быстрее седеть – это породило новый тренд в соцсетях, где они хвастаются обилием белых волос на своей голове. Однако медики считают, что такая тенденция является скорее тревожной, поскольку говорит о появлении новых проблем со здоровьем молодежи.

Терапевт Алина Красикова указала, что ранее курение может спровоцировать появление седины. Также побеление волос вызывают анемия, минеральный дисбаланс, стресс и генетика.

"Стоит помнить, что стрессом для организма будут не только эмоциональные переживания, но и повышенные физические нагрузки, несоблюдение режима сна и правил питания. А этим как раз грешат подростки", – говорит врач.

По ее словам, к появлению ранней седины приводит и прием антидепрессантов, хотя некоторые врачи опровергают это и уверяют, что современные назначения исключают появление такого побочного эффекта.

Медики отмечают, что к исчезновению пигмента приводят и гормональные нарушения, заболевания ЖКТ, аутоиммунные недуги. Поэтому не стоит относится к ранней седине как к забавной особенности – порой, она свидетельствует о проблемах в работе организма и требует корректировки.