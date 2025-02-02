Врач назвала причины раннего появления седины

Врач назвала причины раннего появления седины
Фото: unsplash.com
Не всегда это связано с генетическими особенностями

Молодое поколение стало быстрее седеть – это породило новый тренд в соцсетях, где они хвастаются обилием белых волос на своей голове. Однако медики считают, что такая тенденция является скорее тревожной, поскольку говорит о появлении новых проблем со здоровьем молодежи.

Терапевт Алина Красикова указала, что ранее курение может спровоцировать появление седины. Также побеление волос вызывают анемия, минеральный дисбаланс, стресс и генетика.

"Стоит помнить, что стрессом для организма будут не только эмоциональные переживания, но и повышенные физические нагрузки, несоблюдение режима сна и правил питания. А этим как раз грешат подростки", – говорит врач.

По ее словам, к появлению ранней седины приводит и прием антидепрессантов, хотя некоторые врачи опровергают это и уверяют, что современные назначения исключают появление такого побочного эффекта.

Медики отмечают, что к исчезновению пигмента приводят и гормональные нарушения, заболевания ЖКТ, аутоиммунные недуги. Поэтому не стоит относится к ранней седине как к забавной особенности – порой, она свидетельствует о проблемах в работе организма и требует корректировки.

Источник: Вечерняя Москва

Армия России разнесла логово ВСУ под Одессой

Наши военные продолжают громить противника

МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей