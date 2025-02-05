Предприниматели из Подмосковья получили почти 7 млрд рублей льготными займами в 2024 году

Поддержка предпринимательства осуществляется в рамках задач нацпроекта

В 2024 году предприятия Московской области получили почти 7 млрд рублей льготных займов на развитие производств, сообщила заместитель председателя правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

"В 2024 году 35 промышленных предприятий получили льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности на общую сумму 6,8 млрд рублей. С учетом собственных средств компаний общий объем инвестиций в эти проекты превысит 12 млрд рублей. В результате реализации проектов в регионе появится порядка 1300 новых рабочих мест",

— прокомментировала Екатерина Зиновьева.

По ее словам, поддержка предпринимательства осуществляется в рамках задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

От Федерального фонда развития промышленности (ФРП РФ) предприятия региона в 2024 году получили 4,6 млрд рублей. Объем инвестиций в поддержанные проекты составил 8 млрд рублей, будет создано почти 470 рабочих мест.

Региональный фонд развития промышленности (ФРП МО) в 2024 году выдал займы на 2,2 млрд рублей. Это позволит реализовать проекты общей стоимостью более 4 млрд рублей и создать около 800 рабочих мест.

Кроме того, ФРП МО в 2024 году предоставил предпринимателям 56 грантов на 486 млн рублей для компенсации затрат на проценты по кредитам, привлеченным для реализации импортозамещающих проектов.

Екатерина Зиновьева также напомнила, что подмосковные предприятия могут получить займы в ФРП МО по ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет, а также воспользоваться льготными программами ФРП РФ со ставками 3% и 5% годовых.

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