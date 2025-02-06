Праздничный стол 2024-2025: что ели и пили россияне в новогоднюю ночь

При этом большинство жителей страны (83%) предпочли провести новогоднюю ночь за традиционным семейным застольем

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса о выборе блюд и алкогольных напитков для празднования Нового года. Исследование, проведенное среди 5 тысяч респондентов, позволило узнать, каким был новогодний стол в 2024-2025 году.

Безоговорочными лидерами среди салатов остались "Оливье" (78%) и "Селедка под шубой" (60%). Обязательным атрибутом праздничного стола среди фруктов стали мандарины, которые присутствовали у 72% опрошенных.





Согласно исследованию, в числе популярных закусок респонденты отметили: бутерброды с икрой (55%), холодец (31%), мясные и сырные нарезки (59%), а также рулетики из лаваша (45%).





Лидирующие позиции среди горячих блюд заняли: запеченное мясо – свинина или говядина с гарниром (42%), птица (33%) и различные горячие закуски (28%).

На столах у более 60% россиян присутствовал крепкий алкоголь. Среди спиртных напитков в этом году в позициях заметно прибавил коньяк, чья популярность среди аудитории 18-47 лет выросла почти на 13% по сравнению с предыдущим годом. Среди мужских предпочтений лидирующую позицию занял коньяк "Коктебель" (31%) в то время как водку выбрали 29% респондентов, купажированный виски 17%, чачу 14% и текилу 6%. Женщины употребляли крепкий алкоголь почти в 2 раза меньше.





Более половины россиян (56%) выбрали игристое вино (шампанское) в новогоднюю ночь в качестве основного напитка. Чаще всего этот напиток предпочитали женщины (86%), а самой востребованной маркой игристого, по данным опроса, стала отечественная марка "Абрау-Дюрсо". Красное и белое вино, помимо традиционных алкогольных напитков, предпочли 35% россиян.





Кроме того, 60% опрошенных подавали на стол безалкогольные напитки, такие как соки, компоты и газировку.

Также более ранние исследования показали, что большинство жителей страны (83%) предпочли провести новогоднюю ночь за традиционным семейным застольем, около 12% праздновали в гостях и лишь 4% отмечали Новый год в клубах или ресторанах.