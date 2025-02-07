Сексолог назвала самые редкие и странные интимные расстройства

Заболевания появляются из-за физических и культурных особенностей

В мире встречается множество сексуальных дивиаций, с которыми приходится жить людям. Сексолог Трейски Кох назвала самые редкие и странные интимные расстройства, которые она наблюдала во время своей практике.

Некоторые, к примеру, страдают сексомние – это когда человек начинает совершать неконтролируемые половые акты во время сна, а на утро не помнит об этом. Вероятной причиной его появления считают нарушение работы циклов бодрствования и сна.

Вторым можно назвать стойкое расстройство генитального возбуждения -редкое заболевание, которое может вызывать спонтанные оргазмы без сексуального контакта или стимуляции. От него страдает только 1% людей и в основном женщины. Считается, что оно вызвано сбоями в работе мозговых сигналов, которые контролируют нервы в области половых органов.

Существует также синдром Спящей красавицы – редкое неврологическое заболевание, при котором люди чрезмерно спят и испытывают изменения в поведении. Это может включать в себя гиперсексуальность – чувство сильного возбуждения или неадекватное сексуальное поведение – то, чего они обычно не делают. Точная причина неизвестна. Вероятно, это связано с дисфункцией гипоталамуса или аутоиммунным триггером.

Синдром ретракции гениталий является психическим состоянием, при котором люди испытывают сильный страх, что их гениталии или грудь уменьшаются или втягиваются в тело, что в конечном итоге приведет их смерти. Наиболее часто это встречается в Африке из-за культурных особенностей.