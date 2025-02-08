Названы самые популярные подарки на День всех влюбленных

Большинство хотят провести этот праздник дома за ужином

Влюбленные россияне готовы раскошелиться в День святого Валентина, чтобы порадовать вторую половинку. По данным опросов, в среднем каждый готов потратить 7,5 тысяч рублей на подарок к 14 февраля. Причем, за последний год выросло количество людей, готовых потратить на презент около 5 тысяч рублей в два раза.

Большинство – порядка 57% – намерены провести этот день дома за праздничным ужином. Около 29% собираются отправиться в ресторан.

Оказалось, что в День святого Валентина нежеланными подарками являются мягкие игрушки и алкоголь – они возглавили список самых плохих. При этом самым востребованным является совместный ужин.

Также в подарок многие намерены подарить цветы или парфюм, а также украшения или сладости. Гаджеты готовы вручить 10% опрошенных, а еще 8% могут раскошелиться на совместную поездку.

Покупать презенты большинство намерены на онлайн-платформах. В магазины пойдут только 34% респондентов.