Губернатор Подмосковья осмотрел новый корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде

Ранее в Московской области прошли мероприятия в честь Дня российской науки

Новый корпус физико-математического лицея в Сергиевом Посаде рассчитан на 525 мест. Образовательное учреждение посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сейчас здесь почти 525 ребят, которые могут заниматься математикой, физикой, естественными науками. Очень надеюсь, что вам нравится. Тут достойные профессиональные учителя, вся инфраструктура, спортзалы, столовая",

– отметил Андрей Воробьев.

Сообщается, что ранее лицей располагался в здании XIX в. и принимал только учащихся 9-11 классов. Теперь в новом корпусе обучение проходит с 5 по 11 классы. В здании расположено почти полсотни учебных кабинетов, мастерских, лабораторий. Там также обустроили планетарий, кабинеты для научных исследований. Лицеисты изучают программирование, финансы, астрономию, робототехнику. Зачисление проходит на конкурсной основе.

Кроме того, на территории лицея оборудовали стадион с футбольным полем, баскетбольными и волейбольными площадками и прочей спортивной инфраструктурой. Во время визита губернатор Подмосковья побывал на уроках физики, математики, астрономии.

В учебном заведении вдвое увеличили педагогический состав – с 16 до 38 преподавателей. Среди них почетные работники образования, эксперты ОГЭ и ЕГЭ и молодые специалисты.

В прошлом году Физмат-лицей в Сергиевом Посаде признали одной из лучших школ Подмосковья. В 2024 году из него выпустили 15 медалистов и 11 стобалльников по математике и физике. Развитие этого образовательного учреждения стало возможным благодаря нацпроекту "Молодежь и дети".

Ранее в Московской области прошли мероприятия в честь Дня российской науки.