Несколько российских регионов предупредили о погодной опасности

Несколько российских регионов предупредили об опасности
Фото: АГН "Москва"
Жителей просят быть осторожными на улице

Сильный порывистый ветер накроет сразу несколько российских регионов. Ожидается, что он будет достигать скорости 26 м/с. Об опасности предупреждают северо-западную часть страны, Поволжье и Урал. Однако наиболее тяжелая ситуация сложится на Чукотке, где порывы ветра могут дорасти до 40 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в некоторых регионах ветер будет сопровождаться метелью и дополнительным понижением температуры воздуха. Например, обильные осадки ожидаются в Сибири, Ненецком автономном округе, на Урале и в Пермском крае. Не исключены температурные скачки в различных областях, которые будут провоцировать непогоду.

В целом порывистый ветер ожидается в большинстве субъектов России. Так, в Иркутской области прогнозируется метель с ветром до 20 м/с. В Алтайском крае и Кемеровской области ветер будет сильнее – он достигнет 25 м/с, а местами пройдет сильный снегопад. Жителей Томской области и Красноярского края предупреждают о снеге и гололеде.

Чукотка подвергнется самым большим погодным катаклизмам из-за потепления.

"В ночь на среду порывы ветра могут доходить до 35-40 м/с. А 13-14 февраля прогнозируются снег, сильная метель, ураганный ветер до 33-35 м/с, ухудшение видимости – менее 500 м в Анадыре", – заявил специалист.

Россиянам советуют быть осторожными, по возможности не ходить по льду и аккуратно наступать на снег – под ним может скрываться ледяной покров. Дополнительно лучше использовать нескользящую обувь и не держать руки в карманах, чтобы при необходимости успеть поймать равновесие.

Источник: ТАСС

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