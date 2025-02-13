В глубинах Земли произошло что-то странное

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Исследователи полагают, что ядро Земли претерпевает неожиданные структурные изменения. В ходе нового исследования ученые неожиданно обнаружили, что внутреннее ядро нашей планеты меняет свою физическую природу. По их мнению, эти изменения могли немного изменить продолжительность каждого дня.
Внутреннее ядро Земли находится на глубине почти 5 тысяч км. Гравитация удерживает его внутри расплавленного жидкого внешнего ядра. Сперва ученые пытались выяснить подробности замедления его вращения, но по мере изучения вопроса узнали, что оно не является твердым в том смысле, в котором было принято считать. Это они установили после наблюдения за показателями сейсмографов.
"Ядро может проходить через процесс, известный как "вязкая деформация", при котором его форма меняется, и оно взаимодействует с внешним ядром", – говорится в статье.
После изучения землетрясений специалисты поняли, что в ядре происходит слишком много активностей. Турбулентная внешная часть не нарушала турбулентности внутренней в масштабах человеческого времени.
Теперь им предстоит провести больше наблюдений, способных доказать новую теорию и изменить прошлые представления о строении Земли.
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