В глубинах Земли произошло что-то странное

Ученым еще предстоит подробнее разобраться в происходящем

Исследователи полагают, что ядро ​​Земли претерпевает неожиданные структурные изменения. В ходе нового исследования ученые неожиданно обнаружили, что внутреннее ядро ​​нашей планеты меняет свою физическую природу. По их мнению, эти изменения могли немного изменить продолжительность каждого дня.

Внутреннее ядро Земли находится на глубине почти 5 тысяч км. Гравитация удерживает его внутри расплавленного жидкого внешнего ядра. Сперва ученые пытались выяснить подробности замедления его вращения, но по мере изучения вопроса узнали, что оно не является твердым в том смысле, в котором было принято считать. Это они установили после наблюдения за показателями сейсмографов.

"Ядро ​​может проходить через процесс, известный как "вязкая деформация", при котором его форма меняется, и оно взаимодействует с внешним ядром", – говорится в статье.

После изучения землетрясений специалисты поняли, что в ядре происходит слишком много активностей. Турбулентная внешная часть не нарушала турбулентности внутренней в масштабах человеческого времени.

Теперь им предстоит провести больше наблюдений, способных доказать новую теорию и изменить прошлые представления о строении Земли.