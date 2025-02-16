Врач назвал самую антипохмельную закуску

Врач назвал самую антипохмельную закуску
Фото: freepik.com
Продукт помогает защитить организм от негативного воздействия крепких напитков

Если в промежутках между приемами алкоголя правильно закусывать, то вполне можно избежать похмелья на следующее утро, утверждает врач Нина Чандрасекаран. Она назвала самое идеальное блюдо, которое позволяет избавиться плохого самочувствия после бурной гулянки.

"Если вы собираетесь выпить алкоголь, употребление сыра перед этим может снизить риск похмелья", – сообщила медик.

По ее словам, это связано с большим содержанием в продукте белка, жиров и сложных углеводов, которые по сути обволакивают желудок и мешают усвоению алкоголя. Дополнительно это способствует защите печени. 

Польза сыра заключается и в том, что благодаря его употреблению в организм поступают кальций и витамин B – эти минералы вымываются вместе с излишками алкоголя, что нередко провоцирует плохое самочувствие.

Источник: Daily Mirror

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