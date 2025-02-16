"Веет жадностью": мужчина рассказал о шоке после переезда в США

"Веет жадностью": мужчина рассказал о шоке после переезда в США
Фото: unsplash.com
Ему не понравилось, сколько в стране приходится работать

Пользователь портала Reddit поделился с публикой своей историей. Некоторое время назад он познакомился с американкой, женился и вскоре переехал с ней из Европы в США. Однако он никак не ожидал, что столкнется с такими большими проблемами из-за разницы в менталитете.

К примеру, мужчина указал, что испытал шок от местной рабочей культуры и среды. Если в европейских странах для работодателя абсолютно нормально предоставлять человеку оплачиваемый отпуск на 5-6 недель, то в Америке такого почти не встретишь. Также в США не принято оплачивать больничный, а работать многим приходится больше 35 часов в неделю. От этого в первое время у него буквально начало "сносить крышу".

Мужчина рассказал, что успел поработать в трех компаниях, и он заметил большую текучку кадров – люди уходят и приходят постоянно, новых сотрудников приходится переобучать, а это дополнительные траты времени и денег. Ему кажется такой подход бессмысленным, поскольку давно было доказано, что отдохнувший специалист является более продуктивным.

"Рабочая атмосфера здесь невероятно депрессивная, и от всего этого так и веет жадностью. А я еще задавался вопросом, почему все люди тут кажутся такими злыми и все сидят на каких-то таблетках", – сказал европеец.

В комментариях многие поддержали его, отметив, что в США к людям относятся как к ресурсу, из которого нужно извлекать максимум долларов за квартал.

Источник: Reddit

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