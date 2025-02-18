Молодая россиянка погибла после приема ванны

Трагедия случилась в Красноярском крае

Несколько дней назад в собственной квартире была найдена мертвой 32-летняя девушка из Ачинска. Следователи установили, что она погибла из-за воздействия высокой температуры – в этот момент покойная принимала ванну. Это считают основной причиной ее смерти, поскольку других телесных повреждений правоохранителями обнаружено не было.

Журналисты сообщают, что девушка была в городе известной персоной. Она вела собственный блог и записывала рэп. Тело обнаружил ее сожитель, который и вызвал полицию. Утверждается, что незадолго до инцидента пара употребляла запрещенные препараты.

Пока точная причина смерти девушки не установлена, следствие ведет проверку. По сообщениям СМИ, покойную хоронили в закрытом гробу. Ее сожитель на похороны не пришел. Утверждается, что до отношений с блогером он провел 10 лет в местах лишения свободы.