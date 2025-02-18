Молодая россиянка погибла после приема ванны

Молодая россиянка погибла после приема ванны
Фото: соцсети
Трагедия случилась в Красноярском крае

Несколько дней назад в собственной квартире была найдена мертвой 32-летняя девушка из Ачинска. Следователи установили, что она погибла из-за воздействия высокой температуры – в этот момент покойная принимала ванну. Это считают основной причиной ее смерти, поскольку других телесных повреждений правоохранителями обнаружено не было.

Журналисты сообщают, что девушка была в городе известной персоной. Она вела собственный блог и записывала рэп. Тело обнаружил ее сожитель, который и вызвал полицию. Утверждается, что незадолго до инцидента пара употребляла запрещенные препараты.

Пока точная причина смерти девушки не установлена, следствие ведет проверку. По сообщениям СМИ, покойную хоронили в закрытом гробу. Ее сожитель на похороны не пришел. Утверждается, что до отношений с блогером он провел 10 лет в местах лишения свободы.

Источник: Запад24

Британия выступила с дерзким предложением по Украине

Решение Лондона может вынудить другие страны пойти на аналогичные меры

"Европейский кошмар": рыдающий глава Мюнхенской конференции сделал заявление

Политика американцев пришлась не по душе европейским лидерам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей