Доля аттестованных водителей такси в Москве активно растет

Доля аттестованных водителей такси в Москве активно растет
Фото: АГН "Москва"
Процедура позволит водителям подтвердить профессиональные знания, а пассажирам быть уверенными в безопасности и комфорте поездок

Больше половины московских таксистов прошли обязательную аттестацию. На данный момент зарегистрировано более 80 тысяч из примерно 150 тысяч "активных" водителей, сообщили в столичном дептрансе. 

Изначально процедура носила добровольный характер, однако уже к 1 марта будет обязательной. В случае, если таксист не пройдет тестирование, выдавать заказы через агрегаторы ему не будут.

Аккредитация представляет собой тест на знание правил провоза багажа, местных достопримечательностей и порядка действий в случае ЧС. Всего он состоит из десяти вопросов, а для успешного прохождения нужно правильно ответить на 80% из них. Задания можно выполнить онлайн и офлайн. По последним данным, большинство таксистов проходят тестирование с первого раза.

В мэрии Москвы отмечают, что за последние пять дней спрос на процедуру значительно вырос. Об этом также сообщают агрегаторы такси. В компании "Яндекс GO" не ожидают нехватки водителей, поскольку тест не занимает много времени, а большинство проходят его без каких-либо проблем.

"Мы усиленно информируем водителей о том, что до 1 марта аттестацию можно сдать в более комфортном режиме, без очередей", – указали в пресс-службе.

В дептрансе Москвы уверены, что процедура позволит водителям подтвердить профессиональные знания, а пассажирам быть уверенными в безопасности и комфорте поездок.

Источник: РБК

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