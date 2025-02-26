С комфортом без навигатора: как аттестация водителей улучшит поездки на такси

Поездки станут комфортнее и безопаснее

С 1 марта таксисты, работающие в Москве и Подмосковье, смогут принимать заказы и перевозить пассажиров только после успешного прохождения аттестации. Тестирование включает проверку знаний города, правил перевозки и действий в экстренных ситуациях. По мнению специалистов, это поможет повысить уровень безопасности в сфере пассажирских перевозок.

Эксперты уверены, что аттестация не создаст серьезных трудностей для водителей, поскольку включает только те вопросы, которыми таксисты уже должны владеть. Как отметил глава управления развития таксомоторных перевозок столичного департамента транспорта Сергей Алексюк, тестирование состоит из трех частей: знание городской инфраструктуры, правил перевозки пассажиров и багажа, а также действий в нештатных ситуациях. Он отметил, что эти знания необходимы каждому водителю и уже закреплены в законодательстве.

Специалисты подчеркивают, что тестирование направлено на улучшение качества сервиса. Добросовестным водителям и таксопаркам эта мера не создаст дополнительных сложностей, а пассажиры теперь смогут быть уверены в безопасности поездок.

В Москве такси пользуется большим спросом – ежедневно услуги перевозки используют более 1,7 миллиона человек. В таких условиях подтверждение квалификации водителей становится необходимым и позволяет сделать это сервис надежным и безопасным.

Глава комиссии по транспорту Московской городской думы Сабина Цветкова отметила, что индустрия такси развивается стремительно, и для поддержания высокого уровня обслуживания водители должны хорошо ориентироваться в городской инфраструктуре. Она подчеркнула, что введение обязательной аттестации – это важный шаг к повышению качества и безопасности перевозок.

В последние годы в этой сфере уже произошло немало изменений, направленных на улучшение сервиса и повышение безопасности пассажиров. Введение аттестации – еще один шаг к созданию комфортных и надежных условий для поездок.