В Москве установят еще 32 тысячи фонарей – Собянин

В Москве установят еще 32 тысячи фонарей – Собянин
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Наружное освещение повышает уровень безопасности и комфорта в городе, а также создает праздничную атмосферу

Москва является одним из наиболее освещенных мегаполисов мира – по этому показателю она входит в тройку лидеров на планете. Однако работа в данном направлении не прекращается. В 2025 году планируется установить еще более 32 тыс. фонарей и светильников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Уличное освещение – это не только забота о комфорте и безопасности жителей, но также и способ украсить город, создать праздничное настроение. С этой целью в Москве с 2011 года установили 478 тыс. новых приборов наружного освещения во дворах, парках и на улицах, напомнил мэр. Количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой за этот период увеличилось в 4 раза – сегодня их порядка 2,3 тысячи. При этом световой дизайн каждого строения создается индивидуально, чтобы подчеркнуть архитектурные элементы. Есть и общая стилистика: к примеру, мосты через Москву-реку и Яузу оформлены в концепции "самоцветы", а улицы Садового кольца отличают золотые оттенки.

"В 2025 году планируем установить свыше 32 тысяч приборов наружного освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, а также оснастить 117 объектов архитектурно-художественной подсветкой",

– сообщил Собянин в своем телеграм-канале. В частности, подсветка украсит в темное время суток храм Святителя Николая Мирликийского в Хамовниках, церковь Вознесения Господня в Коломенском, здание РГГУ и другие постройки.

Мэр подчеркнул, что современные светильники – энергоэффективные и оснащены умными системами управления. Благодаря этому диспетчеры могут дистанционно проверять, горит ли фонарь, и регулировать яркость. 

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник

Две страны хотят вышвырнуть из НАТО после решения США

Свое место могут потерять страны, которые вступили в альянс совсем недавно

Лавров обратился к Парижу после нового заявления Макрона

Дипломат потребовал от французов объяснить законность своих действий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей