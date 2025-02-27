В Москве установят еще 32 тысячи фонарей – Собянин

Наружное освещение повышает уровень безопасности и комфорта в городе, а также создает праздничную атмосферу

Москва является одним из наиболее освещенных мегаполисов мира – по этому показателю она входит в тройку лидеров на планете. Однако работа в данном направлении не прекращается. В 2025 году планируется установить еще более 32 тыс. фонарей и светильников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Уличное освещение – это не только забота о комфорте и безопасности жителей, но также и способ украсить город, создать праздничное настроение. С этой целью в Москве с 2011 года установили 478 тыс. новых приборов наружного освещения во дворах, парках и на улицах, напомнил мэр. Количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой за этот период увеличилось в 4 раза – сегодня их порядка 2,3 тысячи. При этом световой дизайн каждого строения создается индивидуально, чтобы подчеркнуть архитектурные элементы. Есть и общая стилистика: к примеру, мосты через Москву-реку и Яузу оформлены в концепции "самоцветы", а улицы Садового кольца отличают золотые оттенки.

"В 2025 году планируем установить свыше 32 тысяч приборов наружного освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, а также оснастить 117 объектов архитектурно-художественной подсветкой",

– сообщил Собянин в своем телеграм-канале. В частности, подсветка украсит в темное время суток храм Святителя Николая Мирликийского в Хамовниках, церковь Вознесения Господня в Коломенском, здание РГГУ и другие постройки.

Мэр подчеркнул, что современные светильники – энергоэффективные и оснащены умными системами управления. Благодаря этому диспетчеры могут дистанционно проверять, горит ли фонарь, и регулировать яркость.