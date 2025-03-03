Диетолог дал советы по подготовке к Великому посту

Диетолог дал советы по подготовке к Великому посту
Фото: freepik.com
Особенно сложно будет тем, кто переел вкусных блинов на Масленицу

После масляничной недели у православных наступает Великий пост, известный своими серьезными пищевыми ограничениями. Диетолог Алексей Березников рассказал, как перестроиться на новый режим и подготовиться к ограничениям после злоупотребления блинами.

Эксперт говорит, что во время первых дней поста человек может испытывать чувство голода – это нормально, поскольку организм перестраивается на непривычный рацион. Довольно часто люди в таких ситуациях начинают активно налегать на углеводы – например, картошку или хлеб. Но делать этого не стоит.

"Эти продукты стимулируют выброс инсулина и повышают аппетит. Если человек ест слишком много углеводов, то он перебирает по калориям, а углеводы, не потраченные на физическую и умственную работу, откладываются в жир", – объяснил специалист.

Лучший вариант пережить пост, по словам Березникова, – сочетать каши со свежими и квашенными овощами, а также зеленью и фруктами. Делить тарелку нужно пополам и так заполнять ее продуктами.

Диетолог отметил, что крупы и овощи положительно сказываются на работе кишечника. В качестве белка можно использовать фасоль, горох, чечевицу и рыбу.

Источник: RT

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