Диетолог дал советы по подготовке к Великому посту

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После масляничной недели у православных наступает Великий пост, известный своими серьезными пищевыми ограничениями. Диетолог Алексей Березников рассказал, как перестроиться на новый режим и подготовиться к ограничениям после злоупотребления блинами.
Эксперт говорит, что во время первых дней поста человек может испытывать чувство голода – это нормально, поскольку организм перестраивается на непривычный рацион. Довольно часто люди в таких ситуациях начинают активно налегать на углеводы – например, картошку или хлеб. Но делать этого не стоит.
"Эти продукты стимулируют выброс инсулина и повышают аппетит. Если человек ест слишком много углеводов, то он перебирает по калориям, а углеводы, не потраченные на физическую и умственную работу, откладываются в жир", – объяснил специалист.
Лучший вариант пережить пост, по словам Березникова, – сочетать каши со свежими и квашенными овощами, а также зеленью и фруктами. Делить тарелку нужно пополам и так заполнять ее продуктами.
Диетолог отметил, что крупы и овощи положительно сказываются на работе кишечника. В качестве белка можно использовать фасоль, горох, чечевицу и рыбу.
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