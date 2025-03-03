Тысячам россиян отключат WhatsApp на телефоне

Тысячам россиян отключат WhatsApp на телефоне
Фото: unsplash.com
Пользователей предупредили о проблемах с доступом к соцсети

С 10 марта на территории России у тысячи граждан перестанет открываться WhatsApp* на смартфоне. Представители мессенджера сообщили, что закроют программу поддержки телефонов со старой операционной системой в связи с закрытием работы серверов.

Доступ к приложению потеряют россияне, у которых стоит Android 4.4 KitKat или более ранние сборки. Это коснется Samsung Galaxy S3 и Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G и Nexus 4, несколько моделей Sony Xperia.

Что касается пользователей Apple, у них с 5 мая WhatsApp перестанет открываться на телефонах iPhone 6 и iPhone 6 Plus в том случае, если там установлена старая операционная система. Версии старше iOS 15.1 будут совместимы с приложением без каких-то изменений.

После нововведений люди со старыми смартфонами не смогут читать, отправлять сообщения изи звонить через приложение. Исправить эту проблему можно заменой устаревшего гаджета на новый. В некоторых случаях также поможет обновление операционной системы.

* принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

Источник: Царьград

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