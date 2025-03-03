Арина Шарапова: Новый цирк в Москве должен стать сказочным и современным

Арина Шарапова: Новый цирк в Москве должен стать сказочным и современным
Фото: El Pantera/wikimedia.org
Телеведущая подчеркнула важность создания новой точки притяжения

Арина Шарапова высказалась о необходимости строительства современного цирка в Москве. В беседе с АГН "Москва" телеведущая подчеркнула, что городу нужен большой, красивый и уютный цирк, который станет местом притяжения для зрителей.

Она отметила, что новый комплекс должен быть не только архитектурно выразительным, но и оснащенным современными технологиями. Знаменитость обратила особое внимание на то, что цирк должен включать в себя интерактивные зоны, позволяющие зрителям участвовать в представлениях и погружаться в атмосферу сказки.

Шарапова призналась, что сама любит цирковое искусство и надеется, что новое здание будет восхищать публику.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для строительства Московского цирка выбрана новая локация в Мневниковской пойме. Жители столицы могут выбрать архитектурную концепцию проекта на платформе "Активный гражданин".

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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