Предприниматель Алексей Орехов: "Бизнес всегда должен приносить материальный результат"

Алексей Орехов является экспертом рынка внутренней отделки помещений, учредителем и генеральным директором архитектурно-строительной компании "НАТЭК", спонсором женской футбольной лиги, благотворителем и социальным активистом.

Он начал путь с торговца на рынке, матроса и менеджера в автосалоне, и только постоянное совершенствование знаний помогло ему достичь нынешних высот. Предприниматель разработал собственную систему развития компании, параллельно принимая активное участие в спортивной жизни нашей страны, уверяя, что спонсорство стало неизменной частью деятельности крупных компаний.

Расстановка приоритетов в работе

Алексей Орехов уверяет, что в работе и эстетическая сторона вопроса, и технические аспекты, и рентабельность проектов – взаимосвязанные вещи. Приоритетов среди этих аспектов не найти. Он объясняет: "Важны все детали. То, что я делаю должно быть красиво и эргономично, современно и даже опережать время. А это сложная организационная деятельность, требующая большого количества людей: архитекторов, инженеров-конструкторов, узких специалистов и строителей. А по поводу рентабельности скажу так. Я занимаюсь бизнесом. Бизнес всегда должен приносить материальный результат, иначе это пустая трата времени. Рентабельность в строительстве в большей степени зависит от сроков реализации объектов. А они в свою очередь зависят от четко сформулированной задачи клиента и его готовности оплачивать свои идеи. Невыполнимых идей в строительстве практически нет, просто есть очень дорогие решения. Также в работе важны связи между людьми, обмен опытом, удовольствие моих клиентов от качества воплощенных идей, от процесса сотрудничества и их признание профессионализма моей команды".

Значение образования в современном мире

Образование будет оставаться ключевым фактором личного и профессионального успеха, а также важным инструментом для развития профессии. Если говорить о настоящих экспертах нашей области, то они должны, даже обязаны, иметь инженерно-строительное, техническое образование. "А дальше постоянное повышение квалификации. Иначе рискуешь остаться позади, – продолжает бизнесмен. Теория безусловно важна, это основа, это тот трамплин, с которого ты прыгаешь дальше – в мир практики. А далее получаешь опыт, который подсказывает, что теория это одно, а практика – другое".

Вдохновение для предпринимателя

Поток бесконечных задач и перегрузки часто заставляют искать вдохновение. Алексей Орехов рассказывает: "Я люблю путешествовать и вести активный образ жизни на природе, на воде и на суше. Все, что мы строим это всего лишь повторение того, что уже создано природой. Качественный отдых дает силы для работы. И еще большое вдохновение я получаю от результатов своего труда, от построенных объектов, в которые всегда вложено время и энергия большого количества людей".

Спонсорство в сфере спорта как часть деятельности крупных компаний

В то время как основной акцент чаще всего делается на поддержке известных команд и атлетов, все больше локальных бизнесов начинают обращать внимание на возможности поддержания спортивной жизни в своих регионах. Социально ответственные компании финансируют ремонт спортивной инфраструктуры в городах и проводят массовые мероприятия для сотрудников и жителей своих регионов.

Решение стать спонсором ЛЖФЛ возникло в ходе беседы с близким знакомым Ореховым – Президентом лиги Дмитрием Анатольевичем Ашировым. Предприниматель очень быстро согласился, осознавая не только свою заинтересованность в развитии женского футбола, но и необходимость поддерживать спорт на уровне своего региона.

Таким образом, Алексей Орехов и его компания демонстрируют, как бизнес может играть важную роль в развитии местного спорта, способствуя укреплению общественных связей и формируя позитивный имидж в глазах жителей региона. Важно отметить, что примеры таких социальных инициатив должны мотивировать другие компании присматривать за возможностями поддержки местного спорта и участвовать в подобных программах.

Каждому бизнесу стоит задуматься о своем вкладе в спортивную жизнь своего региона и обратить взор на социально ответственные проекты, которые могут принести пользу как командам, так и обществу в целом.