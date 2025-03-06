Бывшая сотрудница рассказала, что категорически нельзя покупать в супермаркете

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Бывшая сотрудница магазина Татьяна рассказала, что после работы в одной популярной торговой сети категорически отказалась от покупного фарша, который продают на витринах на развес. Она отметила, что видела процесс его приготовления, и после предпочитает готовить его самостоятельно из цельных кусочков мяса.
Женщина утверждает, что такая продукция появляется на прилавках, поскольку обычное мясо достигает некондиции или его отказываются покупать люди из-за непривлекательного вида, большого количества жил.
Чтобы разнообразить консистенцию фарша, туда ингредиенты, которые там видеть не хотелось бы.
"В ход идут кожа, куриные желудки, свиное сало. Понятно, что откровенно протухшее мясо в фарш никто не положит – перебить этот запах будет невозможно, и его попросту не купят. Но ему находят другое применение", – говорит бывшая сотрудница.
Она поделилась, что несвежее мясо заливают кефиром, специями и выставляют на продажу в качестве готового шашлыка.
Незалежная оказалась в очень сложной ситуации