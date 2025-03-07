Названы лучшие варианты недорогих подарков к 8 марта

Названы лучшие варианты недорогих подарков к 8 марта
Фото: unsplash.com
Женщинам они точно понравятся

Согласно последним опросам, больше половины мужчин назвали сложным делом выбор подарка женщинам на 8 марта. Чаще всего они предпочитают дарить цветы, но, как правило, они идут в дополнение к основному презенту, что может выходить в копеечку. Эксперты назвали лучшие варианты недорогих подарков к празднику, которые помогут осчастливить любимых и сохранить семейный бюджет в спокойствии.

1. Клубника в шоколаде. Необычное лакомство в красивой упаковке точно порадует дам. Оно не только эффектно выглядит, но также очень вкусное. И относительно недорогое – цена на наборы начинается от 1000 рублей.

2. Ручные украшения. Это могут быть вещи из бисера, ремни, шкатулки, которые не найти в массмаркете. Их даже можно сделать самостоятельно. Цены на такие товары варьируются и стартуют от 500 рублей в зависимости от запросов.

3. Подарочные сертификаты. Они, кстати, входят в список самых желанных подарков у женщин. И тут нужно ориентироваться на личные предпочтения: это может быть сертификат на спа-процедуры, поход в магазин, курсы и многое другое

4. Билет на представление. Это может быть поках спектакля или концерт популярного исполнителя – в некоторых случаях можно уложиться в небольшую сумму.

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