Депутат Госдумы: дело о гибели Аваза Ибройимова приобрело международный резонанс

Повторное обращение к Председателю Следственного комитета направил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов после того, как подчиненные Александра Бастрыкина не проинформировали его о результатах проверки в связи с гибелью на калининградской стройке рабочего Аваза Иброймова.

Парламентарий еще 22 октября 2024 г. направлял главе СК РФ письмо в связи с получившей огласку ситуацией, связанной с нарушениями правил охраны труда, частыми происшествиями и гибелью рабочих на стройках в Калининградской области. 21 ноября 2024 г. парламентарий получил ответ за подписью первого заместителя председателя СК Эдуарда Кабурнеева (есть в распоряжении редакции), в котором тот сообщил, что "проверка сведений о нарушениях охраны труда на строительных объектах ООО "Анкор-Плюс" будет организована в Следственном управлении по Калининградской области и Главном следственном управлении по г. Санкт-Петербургу с учетом имеющихся материалов". Однако о результатах проверки, по словам Кирьянова, его не проинформировали. Возможно, проверка до сих пор не завершена.



Тем временем, парламентарий сообщает в новом запросе, что "число несчастных случаев в регионе продолжает расти". Он также указывает, что получила продолжение история гибель отца четырех малолетних детей узбекского рабочего Аваза Ибройимова, о которой он сообщал в своем первом письме Бастрыкину.

"В ходе состоявшегося 22 января заседания в Калининградском областном суде вскрылись новые обстоятельства, подтверждающие, что погибший рабочий работал без оформления документов в компании "Анкор-Плюс", руководитель которой Андрей Королев прежде отрицал, что знает этого человека, – сообщает в своем письме депутат Госдумы. – По запросу судьи из регионального отделения Сбербанка пришла официальная справка о том, что деньги на банковскую карту рабочему Ибройимову перечислял один из бригадиров компании "Анкор-Плюс" Владимир Воробьев".

​Дело о гибели узбекского рабочего Аваза Ибройимова на строительном объекте в Калининградской области стало резонансным благодаря настойчивости его вдовы М.Рузиевой. Более трех лет мать четырех детей пытается установить истину в гибели ее супруга. Узнав из документов суда о новых обстоятельствах трагического происшествия, М.Рузиева обратилась в Следственный отдел по Московскому району Калининграда СУ СК РФ с заявлением о повторном расследовании гибели ее мужа. Она попросила в своем заявлении отменить постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ее супруга, а также направить в Государственную инспекцию труда Калининградской области ходатайство о проведении дополнительного расследования. Вдова в своем заявлении выражает мнение, что показания В.Воробьёва о том, что он не знаком с Ибройимовым, – недостоверны.

"До настоящего времени установить, в чью пользу мой муж выполнял работы на данном объекте, кто его допустил к выполнению работ, не представлялось возможным в силу отсутствия каких-либо сведений, – пишет Рузиева в своем заявлении. – До февраля 2025 года все подрядные организации на данном строительном объекте отказывались признавать свою ответственность". В заявлении содержится просьба дополнительно опросить прораба и предложить ему дать пояснения о назначении платежей в пользу Ибройимова.

Депутат Артем Кирьянов обращает внимание Александра Бастрыкина на то, что данная история вызвала широкий общественный резонанс не только в России. "Дело взяло на контроль Агентство миграции при Кабинете министров Узбекистана, которое привлекло московских юристов для подачи искового заявления в суд", обращает внимание депутат в своем повторном запросе.