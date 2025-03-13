Парламентскую работу выполнял хорошо

В Тульской области рассказали о деятельности Дмитрия Савельева, более 20 лет представлявшего регион в Госдуме и СФ

В начале марта в Тульском государственном музее оружия чествовали участников Великой Отечественной войны. Помимо активистов общественных организаций ветеранов тепло поздравили курсанты Тульского суворовского училища. Сегодня в этом учебном заведении обучаются 560 человек из 53 российских регионов, более 100 из них – дети бойцов СВО.

До недавнего времени председателем Попечительского совета училища был экс-сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев. На открытии Аллеи выпускников училища, воссозданного в 2016 году по решению президента РФ Владимира Путина Дмитрий Савельев передал руководству училища копию его знамени образца 1944 года и заявил: "Мы выяснили, что подлинник знамени находится в архивах Министерства обороны РФ, сейчас ведутся его поиски, поскольку в архиве хранятся около трех миллионов знамен различных училищ, воинских частей, полков, соединений. Как только оно будет найдено, мы его торжественно передадим в Тульское СВУ на вечное хранение". Свое обещание парламентарий выполнил. Впоследствии, на торжественном мероприятии, посвященное первому выпуску училища, на плацу находилось историческое Красное Знамя, которое 8 ноября 1944 года было вручено созданному в суровые военные годы учебному заведению.

Недавно исполнилось полгода с момента задержания экс-сенатора. В Тульской области надеются, что следствие и суд разберутся в претензиях к Савельеву. Более 20 лет он представлял этот регион в нижней и верхней палатах российского парламента. Неудивительно, что многим в области оказалась небезразлична судьба парламентария – очень большому числу людей тот оказывал помощь и поддержку.

Помимо финансовой помощи для совершенствования материально-технической базы суворовского училища Дмитрий Савельев запомнился тем, что уделял большое внимание также поддержке других проектов, связанных с обороноспособностью России и ее военным прошлым. В частности, он принимал деятельное участие в работе организационного комитета по подготовке к празднованию 150-летия основания Тульского музея оружия, оказывал содействие и пожертвования силовым структурам для проведения торжественных мероприятий и ремонта казарменных помещений воинских частей, направлял финансовую помощь различным фондам и физическим лицам для поддержки участников СВО: "Союзу десантников России", благотворительному фонду "Сила поколении ветеранов", АНО "Общее дело" и другим. Кроме того, перечислял добровольные пожертвования беженцам ДНР и ЛНР в Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

При непосредственном участии Савельева были дополнительно включены в программу газификации на 2021-2025 годы четыре деревни Щекинского района Тульской области. По итогам рабочей встречи губернатора Тульской области и митрополита Тульского и Ефремовского Алексия было поручено региональному минздраву ко времени ввода в эксплуатацию нового Тульского областного онкологического центра обустроить домовый больничный храм в честь иконы Божьей Матери "Всецарица". Савельевым была закуплена большая часть церковной утвари, предметы культа, необходимой для совершения богослужений.

С теплотой о Савельеве отзываются до сих пор сотрудники и воспитанники детских домов городов Донского и Киреевска Тульской области, которым парламентарий на протяжении нескольких лет не только оказывал финансовую помощь для благоустройства помещений и проведения культурно-воспитательных мероприятий, но и неоднократно лично приезжал, чтобы поддержать сирот.

В настоящее время экс-сенатор однозначно настаивает на своей невиновности. Но как бы дальше ни сложилась его судьба, очень многие останутся благодарны Савельеву за множество добрых дел, сделанных им за двадцать лет парламентской деятельности.