Парламентскую работу выполнял хорошо

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В начале марта в Тульском государственном музее оружия чествовали участников Великой Отечественной войны. Помимо активистов общественных организаций ветеранов тепло поздравили курсанты Тульского суворовского училища. Сегодня в этом учебном заведении обучаются 560 человек из 53 российских регионов, более 100 из них – дети бойцов СВО.
До недавнего времени председателем Попечительского совета училища был экс-сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев. На открытии Аллеи выпускников училища, воссозданного в 2016 году по решению президента РФ Владимира Путина Дмитрий Савельев передал руководству училища копию его знамени образца 1944 года и заявил: "Мы выяснили, что подлинник знамени находится в архивах Министерства обороны РФ, сейчас ведутся его поиски, поскольку в архиве хранятся около трех миллионов знамен различных училищ, воинских частей, полков, соединений. Как только оно будет найдено, мы его торжественно передадим в Тульское СВУ на вечное хранение". Свое обещание парламентарий выполнил. Впоследствии, на торжественном мероприятии, посвященное первому выпуску училища, на плацу находилось историческое Красное Знамя, которое 8 ноября 1944 года было вручено созданному в суровые военные годы учебному заведению.
Недавно исполнилось полгода с момента задержания экс-сенатора. В Тульской области надеются, что следствие и суд разберутся в претензиях к Савельеву. Более 20 лет он представлял этот регион в нижней и верхней палатах российского парламента. Неудивительно, что многим в области оказалась небезразлична судьба парламентария – очень большому числу людей тот оказывал помощь и поддержку.
Помимо финансовой помощи для совершенствования материально-технической базы суворовского училища Дмитрий Савельев запомнился тем, что уделял большое внимание также поддержке других проектов, связанных с обороноспособностью России и ее военным прошлым. В частности, он принимал деятельное участие в работе организационного комитета по подготовке к празднованию 150-летия основания Тульского музея оружия, оказывал содействие и пожертвования силовым структурам для проведения торжественных мероприятий и ремонта казарменных помещений воинских частей, направлял финансовую помощь различным фондам и физическим лицам для поддержки участников СВО: "Союзу десантников России", благотворительному фонду "Сила поколении ветеранов", АНО "Общее дело" и другим. Кроме того, перечислял добровольные пожертвования беженцам ДНР и ЛНР в Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.
При непосредственном участии Савельева были дополнительно включены в программу газификации на 2021-2025 годы четыре деревни Щекинского района Тульской области. По итогам рабочей встречи губернатора Тульской области и митрополита Тульского и Ефремовского Алексия было поручено региональному минздраву ко времени ввода в эксплуатацию нового Тульского областного онкологического центра обустроить домовый больничный храм в честь иконы Божьей Матери "Всецарица". Савельевым была закуплена большая часть церковной утвари, предметы культа, необходимой для совершения богослужений.
С теплотой о Савельеве отзываются до сих пор сотрудники и воспитанники детских домов городов Донского и Киреевска Тульской области, которым парламентарий на протяжении нескольких лет не только оказывал финансовую помощь для благоустройства помещений и проведения культурно-воспитательных мероприятий, но и неоднократно лично приезжал, чтобы поддержать сирот.
В настоящее время экс-сенатор однозначно настаивает на своей невиновности. Но как бы дальше ни сложилась его судьба, очень многие останутся благодарны Савельеву за множество добрых дел, сделанных им за двадцать лет парламентской деятельности.
Некоторые настроены крайне агрессивно