111-летняя женщина из Великобритании назвала секретом долголетия шоколад

Многие мечтают о крепком здоровье и долгой жизни

Ученые давно пытаются разгадать секрет долголетия, и, как показывает практика, он часто кроется в простых радостях жизни. Исследования подтверждают, что отсутствие вредных привычек, активность, положительные эмоции и даже любовь к сладкому могут продлевать жизнь.

Секрет долгожителей нередко связан с питанием. Британка Хильда Лак рассказала, каким образом ей удалось дожить до 111 лет. Так, женщина уверена, что употребление шоколада помогло ей дожить до такого почтенного возраста.

Действительно, этот продукт может улучшать работу сердца и мозга, а прогулки способствуют поддержанию физической формы. Немаловажную роль играет и эмоциональное состояние. Долгожители часто отмечают, что общение с близкими, увлечения и оптимизм в целом помогают им чувствовать себя счастливыми.

Эксперты тоже говорят о влиянии ментального здоровья. Люди, которые сохраняют интерес к жизни, занимаются любимыми делами и поддерживают связь с окружающими, реже сталкиваются с серьезными заболеваниями. Возможно, главный секрет долголетия – в умении радоваться каждому дню.