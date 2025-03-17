В ДНК 117-летней долгожительницы нашли "гены молодости"

В ДНК 117-летней долгожительницы нашли "гены молодости"
Фото: www.unsplash.com
Эксперты сделали удивительное открытие

Профильные специалисты обнаружили в ДНК 117-летней Марии Браньяс Мореры редкие гены, которые замедляли процессы старения. Таким образом, именно это обстоятельство могло быть секретом долгой жизни дамы.

Как оказалось, ее клетки оставались на 17 лет "моложе", а микробиом напоминал состав кишечной флоры младенца. Эти особенности могли сыграть ключевую роль в ее долголетии.

Исследователи взяли образцы ДНК и микробиома незадолго до смерти женщины. Результаты подтвердили слова американской знаменитости: она объясняла свое долголетие удачей и хорошей генетикой. Организм женщины, несмотря на возраст, продолжал работать практически без серьезных сбоев.

Примечательно, что до последних дней она прекрасно себя чувствовала. Единственными возрастными недугами были снижение слуха и боли в суставах. Это открытие может помочь ученым лучше понять механизмы старения и, возможно, найти способы его замедлить.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник

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