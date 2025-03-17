Андрей Воробьев заявил о старте пожароопасного сезона в Подмосковье

В Московской области с 20 марта официально объявлен начало пожароопасного сезона. Решение связано с аномально теплой и малоснежной зимой, повышающей риск природных возгораний. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании с правительством и главами муниципалитетов.

"43% территории Подмосковья покрыты лесами, а часть районов содержит торфяники. Из-за раннего схода снега важно быть готовыми к оперативному реагированию. Все системы и ресурсы, включая технику и персонал, должны работать слаженно",

– подчеркнул Воробьёв.

К началу сезона группировка лесных пожарных увеличена с 533 до 1,2 тыс. человек. Парк техники пополнился 91 единицей оборудования, включая малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗ. До лета 2025 года планируется закупить еще 24 единицы спецтехники.

Четырёхуровневая система мониторинга включает: наземное патрулирование и 139 камер видеонаблюдения; обследование территорий дронами с ИИ; авиапатрулирование (в перспективе – замену на БПЛА); космический мониторинг термоточек. По данным комитета лесного хозяйства региона, нынешняя ситуация схожа с 2020 годом, когда почти 70% пожаров пришлись на весну.

Также отмечается, что в 2024 году в Подмосковье обновлены 4 лесопожарные станции, в 2025 году планируется реконструкция объектов в Дмитрове, Талдоме и Шатуре. Для защиты населенных пунктов увеличена протяженность противопожарных опашек до 1150 км.

При этом особое внимание уделено торфяникам: 75 тыс. га из 250 тыс. га уже обводнены. Мониторинг уровня воды и рисков возгорания ведется с использованием БПЛА с тепловизорами. Кроме этого, для профилактики поджогов задействовано мобильное приложение "Народная дружина Подмосковья", фиксирующее подозрительные объекты.

Меры реализуются в соответствии с нацпроектом "Экологическое благополучие" и направлены на минимизацию угроз для населения и природных ресурсов региона.