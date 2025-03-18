Андрей Воробьёв обсудил поддержку военных с руководителями Ассоциации ветеранов СВО

Андрей Воробьёв обсудил поддержку военных с руководителями Ассоциации ветеранов СВО
Автор фото: Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов спецоперации (СВО), созданной по инициативе президента РФ. Мероприятие прошло в региональном фонде "Защитники Отечества" в Красногорске, сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.  

Ассоциация объединила более 400 участников СВО, занимающихся помощью семьям бойцов, трудоустройством демобилизованных, организацией патриотических мероприятий и отправкой гуманитарных грузов в зону проведения операции. В Подмосковье действуют 55 отделений организации и 22 муниципальные приёмные.

"Нам важно окружить заботой ветеранов и их семьи. В регионе предусмотрено 30 мер поддержки: от протезирования и реабилитации до бесплатных кружков для детей. Три центра восстановления уже помогли более 1 тыс. бойцов", – заявил Андрей Воробьёв.

Губернатор Подмосковья также отметил роль фонда "Защитники Отечества", где вопросы решаются в режиме "одного окна", а в каждом округе работают социальные координаторы.

Председатель подмосковного отделения Ассоциации Кирилл Лосунчуков, участник программы "Время героев", акцентировал внимание на трудоустройстве ветеранов. "Мы сотрудничаем с предприятиями региона, помогаем в переквалификации тем, кто получил ранения", – сказал он.

С 15 сентября в области стартует образовательная программа "Герои Подмосковья" для подготовки участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях. На 400 поданных заявок предусмотрено наставничество со стороны чиновников регионального правительства.

Отдельное внимание уделено реабилитации: в подмосковных центрах "Ясенки", "Протэкс-центр" и имени Мещерякова восстановление прошли более 1 тыс. человек. Фонд "Защитники Отечества" за два года обработал 30 тыс. обращений, помог в адаптации жилья для инвалидов и передал 8 автомобилей с ручным управлением.

Для семей участников СВО в регионе действуют меры поддержки: внеочередное зачисление в детсады, оздоровление в лагере "Литвиново", бесплатное питание в школах. С 2025 года введена единовременная выплата вместо земельного участка.

На встрече с военными губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поддержал инициативу создания всероссийской спортивной федерации для ветеранов и инвалидов боевых действий. Он назвал такие проекты ключевыми для социализации и самореализации бойцов.

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