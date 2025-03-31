В приложении "Метро Москвы" проводят технические работы

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В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" возможны временные трудности в связи с проведением технических работ. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта в понедельник, 31 марта.
В пресс-службе дептранса отметили, что все ранее приобретенные билеты продолжают действовать. Пополнить баланс карты "Тройка" можно в кассах и терминалах самообслуживания на станциях метро.
"Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно – оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый",
– напомнили в телеграм-канале дептранса Москвы. Там заверили, что технические специалисты работают, таким образом в скором времени личный кабинет должен быть всем доступен.
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