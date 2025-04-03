Продюсер Житков поддержал инициативу по стимулированию съемок кино в Москве

Продюсер Житков поддержал инициативу по стимулированию съемок кино в Москве
Фото: www.unsplash.com
Столица создает все условия для процветания киноиндустрии

В Москве расширяются меры поддержки для киноиндустрии. Теперь кинокоманды из столичных компаний и их партнеров из дружественных стран смогут получить до 50 миллионов рублей на совместные проекты.

Известный российский продюсер Георгий Житков считает такую инициативу обоснованной: она, по его мнению, помогает развитию отрасли, привлекает иностранных инвесторов и усиливает интерес к городу у туристов.

Член совета МРО "Деловая Россия" также обратил внимание на то, что сейчас почти весь кинобизнес страны сосредоточен в Москве, и работа здесь стала удобной и доступной. По его словам, городские власти не вмешиваются в творческий процесс, а лишь создают понятные и выгодные условия для съемок.

Житков добавил, что в индустрии задействованы более 100 тысяч человек, включая фрилансеров и подрядчиков.

В ближайшие годы в столице планируется построить новые киногородки, что усилит ее позиции на мировом рынке. Уже сегодня московские площадки позволяют воспроизводить облик любых городов – так, сериал "ГДР" снимался именно здесь.

Москва остается главной киностолицей России: здесь работают 10 тысяч кинокомпаний, производится 90% всей отечественной кинопродукции и сосредоточена большая часть всей съемочной инфраструктуры.

Источник: Regcomment.ru ✓ Надежный источник

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