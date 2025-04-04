Где занимают россияне в 2025 году? Проверенный временем, но забытый финансовый инструмент

Последствия роста ключевой ставки на собственной шкуре ощутили 80% россиян. Жить стало дороже, это факт, но при этом зарплаты остались на прежнем уровне, а привычные заемные средства вовсе стали недоступны.

"Оплатила покупку "до-ля-ми" и теперь не могу взять автокредит"

"Взяла микрозайм и полностью испортила кредитный рейтинг"

"Мне отказали даже в кредитке, про потребительский вообще молчу",

– самые популярные жалобы в финансовой сфере за последний год.

Благодаря текущей финансовой ситуации на рынке мы получили миллионы людей с испорченной кредитной историей и долгами. Потому что привыкли доверять не проверяя и набрали займов у "серых кредиторов".

Хорошо, что на данный момент ситуация выравнивается. На просторах сети появилось много финансового ликбеза, да и эта статья исключением не является.

Сегодня мы с вами поделимся методом скорой финансовой помощи, которым пользовалась еще ваша бабушка. Надежный, как швейцарские часы. Проверили сами.

Срочно нужны деньги – идите в ломбард

Да, тот самый, которого многие, по незнанию, боятся и стороной обходят. Над изучением ломбардной темы мы трудились несколько недель и с уверенностью можем сказать: "Зря боитесь".

Ломбард – это финансовая организация, выдающая займы под залог движимого имущества. Проще говоря, компания, которая превращает ваше кровно нажитое в активы.

Десятилетие дешевых кредитов сформировало в головах людей четкое потребительское поведение: не хватает денег – расчехляем кредитку. Но в 2024-2025 годы финансово подкованные слои населения вынужденно изменили привычный паттерн: не хватает – несем накопленное в ломбард.

На данный момент ломбард – самый безопасный и выгодный способ гарантированно получить быстрые деньги. Это подтверждает резкий рост клиентской базы. Вот основные преимущества из-за которых заемщики предпочитают ломбард другим организациям:

а) это законно

б) это прозрачно

в) факт обращения в ломбард не отражается в кредитной истории в отличие от займа в микрофинансовых организациях

г) это выгодно при краткосрочном займе

д) деньги будут 100%

е) вы пользуетесь не деньгами из воздуха, а тем, что уже накопили в вещевом эквиваленте

ж) стандартные комфортные условия

Ниже мы разберем каждый из пунктов по порядку.

1. Законно.

Да, ломбарды – одна из самых стереотипных отраслей бизнеса. В связи с этим у подобного бизнеса есть некий "флер" незаконности и черноты.

На самом деле, в ломбардах, как и везде, есть честные и "серые" рыночные игроки. Взаимодействие с "серыми" игроками может, как говорится, и без штанов оставить.

Что касается честных игроков, то тут ломбард, как и банк, строго контролируется государством и не занимается самодеятельностью. Как отличить легальный ломбард от нелегального? Читайте памятку, разработанную специально для наших читателей знаменитой федеральной сетью "Фианит-Ломбард"

2. Прозрачно

Как мы выяснили выше, легальные ломбарды контролируются государством. Контролируются строго: и отчетность, и ставки, и договоры, и даже реклама. Согласно ФЗ "О ломбардах" договор финучреждения и клиента должен быть максимально прозрачным и понятным, не вводящим в заблуждение. Заключив договор с ломбардом, вы получите залоговый билет, в котором будут и %, и суммы, и даты платежей.

3. Не отражается в кредитной истории

Удивительно, но факт: испортить кредитную историю можно даже одной заявкой, оставленной на сайте микрофинансовых услуг. Да что уж говорить: чтобы запятнать КИ, достаточно на "Сравни.Ру" заполнить профиль и посмотреть, чего там интересненького есть у банков.

В ломбардах обеспечителем вашей платежеспособности является залог, а не справка с работы, честное слово и единая информационная база (бюро кредитных истории). Соответственно, проверять вас по базе и отчитываться в эту самую базу ломбарду не нужно. БКИ не будет знать о вашем обращении, даже если вы не выкупили залог или не погасили % вовремя.

4. Это выгодно при краткосрочном займе

Большинству из нас чаще нужна небольшая сумма на короткий срок, чем большая на долгий срок, согласны?

Вам задержали зарплату? Срочно понадобился ремонт? Случилась авария, чп, болезнь? И вам срочно нужна небольшая финансовая помощь, возврат которой не нужно растягивать на годы, – тут ломбард сможет помочь.

В ломбардах % начисляются ежедневно. Ставка для новых клиентов в среднем 0,3% в день (взяли пример у "Фианит-Ломбарда" как самую выгодную). Погасив заем за пару дней или недель, можно сильно сэкономить на %, если сравнивать с банками.

5. Деньги будут 100%

Современные ломбарды принимают под залог почти все движимое имущество. Самый большой перечень принимаемых залогов принадлежит "Фианит-Ломбарду", и там готовы оценить и взять под залог золото, технику, электронику, мех, гаджеты, спортинвентарь, инструмент, оборудование, антиквариат и даже наборы LEGO. Без отказа.

Готовы рассмотреть ломбард в качестве кредитора? Присмотритесь к федеральной сети с 30-летним опытом "Фианит-Ломбард". Узнать подробнее о компании тут.

На правах рекламы

ООО "Фианит Ломбард" / ИНН 7452031712

erid: 2W5zFGgETVi