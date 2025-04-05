Кому категорически нельзя пить безалкогольное вино и пиво

Кому категорически нельзя пить безалкогольное вино и пиво
Фото: unsplash.com
Эксперты сделали предупреждение

Безалкогольные вина и пиво помогают людям насладиться вкусом любимых напитков и не опьянеть, тем самым избегая негативных последствий для своего здоровья. Однако специалисты предупреждают, что есть люди, которым употреблять их категорически запрещено. В эти категории входят беременные и дети.

По словам медиков, влияние безалкогольных напитков на организм еще слабо изучено. До конца неизвестно, насколько они безвредны для водителей или кормящих женщин. Большинство сходятся во мнении, что аналогами вина и пива детям знакомиться не стоит.

Все дело в том, что производитель может указывать меньшее содержание алкоголя, чем есть на самом деле. К примеру, в исследовании 2010 года ученые установили, что в безалкогольной продукции этанола больше чем в слабоалкогольных напитках. Дополнительно такие вина и пиво могут оказывать негативное воздействие на психику.

"Нужно помнить, что, помимо минимального количества алкоголя, они могут содержать достаточно много сахара, красители, усилители вкуса, которые могут вызывать аллергическую реакцию", – говорят специалисты.

Также безалкогольные напитки не стоит употреблять людям, которые принимают антибиотики, антидепрессанты, тем, кто страдает от подагры, болезни почек и печени. Дополнительно такие вина и пиво вряд ли помогут людям с алкогольной зависимостью.

Источник: Газета.ру

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