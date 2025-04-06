Толстеть не перестанете: названы продукты, которые замедляют метаболизм

Толстеть не перестанете: названы продукты, которые замедляют метаболизм
Фото: www.unsplash.com
Любая диета будет бесполезна

Даже если вы внимательно следите за питанием и фигурой, некоторые продукты могут тайно тормозить ваш метаболизм. Среди них – сухие завтраки и мюсли-батончики, которые часто кажутся полезными. На деле в них много сахара, который вызывает резкие скачки глюкозы, нарушает обмен веществ и делает вас вялыми.

Вторая ловушка – искусственные подсластители, такие как аспартам и сукралоза. Они не дают калорий, но в больших дозах могут повлиять на микрофлору кишечника. А это – основа нормального метаболизма. В итоге, вместо пользы вы получаете вялость и медленное сжигание жира. Об этом предупреждает известный диетолог Кэтрин Джервасио.

Третий враг – рафинированные углеводы. Белый хлеб, булочки, макароны из мягкой пшеницы быстро превращаются в сахар в организме. Без клетчатки и белка они вызывают всплески инсулина и делают сжигание калорий менее эффективным.

Все это мешает худеть и накапливает лишние килограммы даже при небольших порциях.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник

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