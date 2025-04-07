В Депздраве Москвы рассказали о ресурсах для оказания экстренной медпомощи

Нехватки специалистов в сфере травматологии не наблюдается

Депздрав Москвы сообщил, что в столице работают круглосуточные приемные отделения и флагманские центры с мультидисциплинарными бригадами, которые могут оказать экстренную травмотологическую помощь гражданам. Все необходимые ресурсы для срочного лечения пациентов есть, дефецит специалистов в этой области отсутствует.

Ранее в различных источниках появились сообщения о нехватке врачей, фельдшеров и массовом закрытии круглосуточных травмпунктов в Москве.

В ведомстве, комментируя новости, указали, что экстренная помощь в условиях стационара лучше. Довольно часто ночные травмы оказываются сложными, что требует более обширного обследования. Также большинство пациентов нуждаются в госпитализации, а количество ночных приемов в отдельных травмпунктах за ночь достигает двух-четырех случаев.

"В Москве достаточно ресурсов для оказания качественной экстренной травматологической помощи в ночное время как с точки зрения кадровых, так и технологических ресурсов. Для этого, по новому стандарту экстренной помощи, круглосуточно в городе работают новые приемные отделения и флагманские центры многопрофильных стационаров", – рассказали в пресс-службе Депздрава.

Дополнительно в новых приемных отделениях есть мультидисциплинарные бригады специалистов, которые могут оказать пациентам необходимую помощь в любое время, а в городе на дежурстве круглосуточно находятся более тысячи карет скорой.