Американец переехал в РФ и посоветовал другим иммигрантам учить язык

Полезные рекомендации помогут упростить жизнь

Эрик Пиччони, житель американского штата Техас, переехавший вместе с женой-россиянкой и ребенком в Ярославль, поделился своими наблюдениями и дал советы тем, кто планирует переезд в Россию. В беседе с местными журналистами он отметил, что есть как минимум две вещи, о которых он бы хотел знать заранее.

Первым делом, по его мнению, стоит обратиться за помощью к юристу, специализирующемуся на вопросах иммиграции. Он признался, что они с супругой решили справляться сами и в итоге столкнулись с множеством сложностей.

Американец посетовал, что им пришлось буквально пробираться через тонкости оформления документов, открытия счетов, подключения мобильной связи и другие, на первый взгляд, незначительные, но важные детали. Сейчас он уверен, что помощь специалиста могла бы сэкономить им массу времени и сил.

Вторым советом американец назвал необходимость как можно раньше начинать изучать русский язык. Американец подчеркнул, что это не только упростит повседневную жизнь, но и поможет глубже понять местную культуру, наладить общение и по-настоящему почувствовать себя частью общества.