Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Секрет долголетия, как считают многие ученые, находится в наших тарелках. Испанские исследователи поделились наблюдениями о питании людей, которым удалось прожить до ста лет. Оказалось, что в их рационе чаще всего встречаются четыре продукта: свежие фрукты, орехи, молочные изделия и ненасыщенные масла (например, оливковое).
Специалисты подчеркивают, что особенно благоприятно на здоровье влияет средиземноморская диета. Ее основа – натуральные, растительные продукты, цельнозерновой хлеб и нежирная "молочка". Такое питание не перегружает организм и снижает риск хронических заболеваний.
Врачи советуют отказаться от жирного мяса, а вместо него есть рыбу, богатую омега-3. Овощи и фрукты также должны стать обязательной частью повседневного рациона.
Сбалансированное питание помогает не только продлить жизнь, но и сохранить активность, хорошее самочувствие и ясность ума до глубокой старости.
Незалежная в серьезной опасности
Париж оказался в числе наиболее антироссийски настроенных государств