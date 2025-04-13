Врачи перечислили четыре продукта, которые помогают продлить жизнь

Правильное питание – залог здоровой и счастливой жизни

Секрет долголетия, как считают многие ученые, находится в наших тарелках. Испанские исследователи поделились наблюдениями о питании людей, которым удалось прожить до ста лет. Оказалось, что в их рационе чаще всего встречаются четыре продукта: свежие фрукты, орехи, молочные изделия и ненасыщенные масла (например, оливковое).

Специалисты подчеркивают, что особенно благоприятно на здоровье влияет средиземноморская диета. Ее основа – натуральные, растительные продукты, цельнозерновой хлеб и нежирная "молочка". Такое питание не перегружает организм и снижает риск хронических заболеваний.

Врачи советуют отказаться от жирного мяса, а вместо него есть рыбу, богатую омега-3. Овощи и фрукты также должны стать обязательной частью повседневного рациона.

Сбалансированное питание помогает не только продлить жизнь, но и сохранить активность, хорошее самочувствие и ясность ума до глубокой старости.