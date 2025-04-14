Как максимально эффективно использовать топливные карты для экономии: ТОП-5 правил

Использование топливных карт — это отличный способ сократить расходы на бензин и дизельное топливо, особенно для владельцев бизнеса и водителей, часто совершающих поездки. Однако, чтобы действительно ощутить экономию, важно знать, как правильно ими пользоваться. Об этом utro.ru рассказал коммерческий директор топливной компании RUPETROL (ООО "Логистик Сервис") Георгий Михайлов.

Правило 1. Выбор бренда топливной карты

Важно выбирать бренд топливных карт той заправочной сети, которая присутствует в вашем регионе. Пользоваться универсальными картами или онлайн-сервисами заправок – не лучшая идея. Они, как правило, удобны, но не дают ожидаемую выгоду. Заправляться по таким картам получается значительно дороже. В результате переплата за год может оказаться огромной.

Правило 2. Отказ от пользования отсрочкой платежа

На первый взгляд, отсрочка платежа – удобный способ приобретения топлива. Но при детальном рассмотрении она может значительно увеличить финансовую нагрузку. Многие топливные компании берут внушительные комиссии за предоставление отсрочки оплаты. "Отсрочка создает ощущение доступности нефтепродуктов, но влечет значительные дополнительные расходы, за счет увеличения стоимости литра топлива – говорит Георгий Михайлов. – К тому же, если компания неэффективно пользуется отсрочками, то финансовые обязательства могут накапливаться, создавая эффект снежного кома, что в случае нестабильности бизнеса клиента может привести к проблеме просроченной дебиторской задолженности. В результате пользование отсрочкой оплаты нефтепродуктов может привести к увеличению расходной части бизнеса".

Однако отсрочка оплаты за топливо может быть полезна в случаях, когда компании требуется использование оборотных средств, например, на закупки товара или техники. Важно тщательно анализировать условия договора поставки нефтепродуктов по топливным картам, проверять скрытые платежи и учитывать риски финансовой нагрузки. Для этого важно работать с надежным поставщиком имеющим положительную репутацию на рынке.

Правило 3. Выбор надежного поставщика

Выбор надежного поставщика при пользовании топливной картой – это ключ к стабильности, выгодным условиям и отсутствию неожиданных проблем. У компании, работающей много лет на рынке, вероятнее всего, наработаны лучшие скидки на разных сетях АЗС. Как правило, новые участники рынка не могут предложить больших скидок.

К тому же надежные поставщики не скрывают комиссий, штрафов и дополнительных платежей. Вы точно будете знать, за что платите и какие привилегии получаете.

Некоторые компании привлекают клиентов заманчивыми предложениями, но со временем условия ухудшаются. Работа с проверенным поставщиком гарантирует долгосрочную экономию.

Поставщики с надежной репутацией заботятся о высоком уровне безопасности. Современные системы защиты помогают избежать мошеннических списаний и несанкционированного использования карты.

Выбрать надежного поставщика можно, ознакомившись с отзывами, проверив наличие сети партнерских АЗС, внимательно изучив условия договора и дополнительных бонусных программ.

Правило 4. Работа только с компанией, имеющей официальное представительство или дилерство

"Работа с "серыми" поставщиками может обернуться не только финансовыми потерями, но и проблемами с налогами, – предупредил Георгий Михайлов. – Официальные представители работают в рамках правового поля, строго соблюдая нормы законодательства. Это исключает риски мошенничества, скрытых платежей или неожиданных условий. Благодаря официальному партнерству с топливными сетями, компании предлагают клиентам стабильные цены, гарантированное качество топлива и отсутствие проблем с его доступностью".

К тому же компании, имеющие официальные представительства, предоставляют клиентам качественный сервис, включая техническую поддержку, консультации и своевременное пополнение баланса.

Правило 5. Приверженность поставщику, несмотря на акции и спецпредложения конкурентов

Важно не менять поставщика, "охотясь" на акции и спецпредложения конкурентов. Как правило, поставщики ценят стабильных клиентов и всегда готовы сделать скидку или согласовать индивидуальные условия сотрудничества.

Конкуренты же всегда делают акции на ограниченный период (часто не более месяца) с целью привлечения новых клиентов. В этом случае выгода в рублях будет незначительной, а наработанный стаж и отношения с действующим поставщиком окажутся потерянными.