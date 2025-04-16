"Казанова в бегах": атмосфера СССР и внимание к деталям

"Казанова в бегах": атмосфера СССР и внимание к деталям
Фото: кадр из фильма
Второй сезон полюбившегося сериала подарил зрителям дорогие воспоминания

На Первом канале с успехом прошел сериал "Казанова в бегах". Зрители, которые четыре года ждали продолжение истории про обаятельного мошенника Игоря Апрельцева в исполнении Антона Хабарова, смогли вновь погрузиться не только в новые хитросплетения судьбы удачливого ловеласа, но и прочувствовать уникальную атмосферу конца 1970х – начала 1980х годов.

По сюжету между первым и вторым сезонами сериала прошло два года. Надо сказать, Апрельцев изменился. Если сначала он предстает на экране этаким Казановой, который, не задумываясь, использует женщин в своих целях и не знает отказа, то теперь, сам испытав глубокие чувства к Полине Новгородцевой (Светлана Ходченкова), он становится менее бесшабашен. И вот уже на пути Апрельцева появляется дама, которая не пала жертвой его обаяния (Евгения Дмитриева), и даже случаются ситуации, когда повышенное внимание женщин тяготит героя.

Апрельцев пытается изменить свою жизнь. Покидает столицу и устраивается тренером в детскую спортивную школу на берегу моря. Здесь отдельно нужно отметить талант сценариста и всей съемочной команды. Атмосфера курортного города Южный восьмидесятых годов передана столь виртуозно, что буквально выплескивается через экран. Солнце, расслабленность отдыхающих, готовность сменить строгие костюмы на яркие принты и летящие юбки, ощущение, что после отпуска все точно наладится, – в общем, все то, что создает то особое коктебельное настроение, которое испытывал каждый советский человек, оказавшийся на море. Дымящийся шашлычок и янтарный коньяк на фоне заката – как дороги эти ожившие воспоминания многим сегодняшним зрителям.

Впрочем, приметы времени в фильме встречаются буквально на каждом шагу. И это не только упоминание об Олимпиаде-80 и встреча с молодым космонавтом Евгением Леоновым. Костюмы, прически, финский сервелат, тост "За знакомство" – как же без этого. Это сейчас случайные попутчики в купе могут ограничиться сухим "здрасьте" за всю поездку, а тогда было вполне естественным достать из портфеля бутылочку коньяка, которую "удачно из Коктебеля прихватил", чтобы распить ее за задушевными разговорами с незнакомцем в поезде.

Фото: кадр из фильма

Возвращаясь к сюжету, скажем, что "соскочить" Апрельцеву не удается. Репутация Казановы играет свою роль, и герою поступает предложение, от которого невозможно отказаться. По приказу КГБ он должен сблизиться с работающей на ФСБ иностранкой Кетрин Ноубл (Наталья Рогожкина), которая тоже мастер манипулировать людьми, и в результате сталкивается с новыми моральными дилеммами.

Последняя серия второго сезона не дает ответов на все вопросы, но дарит надежду, что у героя все будет хорошо. Возможно, в третьей части сериала (о его продлении пока официально не объявлено, но сценаристы предусмотрительно оставили открытые сюжетные линии) умудренный жизнью дамский угодник обретет семейное счастье и осядет в городе на берегу моря, будет честно зарабатывать, а по выходным жарить шашлыки и пить коньяк в хорошей компании. Кстати, если съемки пройдут в Коктебеле, то за декорациями и реквизитом далеко ходить не придется. 

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