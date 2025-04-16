Новый жилой комплекс построили на улице Никитинской по программе реновации

При проектировании новостройки были учтены высокие стандарты комфортного проживания

Современный жилой комплекс для переселения по программе реновации построили в Восточном административном округе Москвы по адресу: улица Никитинская, дом 5. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

При проектировании новостройки были учтены высокие стандарты комфортного проживания: просторные квартиры с остекленными балконами, подземная парковка, благоустроенная придомовая территория.

"В двухсекционном жилом комплексе оборудовано 210 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Их общая площадь составляет свыше 11 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтированы современные лифты грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов, а на первом этаже предусмотрены помещения для консьержей, колясочная и почтовые ящики", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он также добавил, что рядом обустроены две детские и одна спортплощадка, зоны отдыха со скамейками. Рядом с ЖК расположена станция метрополитена "Измайловская", а также учебные заведения, киностудия, спорткомплекс, медицинские учреждения, различные торговые точки и рестораны.

Придомовая территория благоустроена в соответствии с самыми современными требованиями. Для безопасности жителей установлены системы наружного освещения и видеонаблюдения.

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.

Программа была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона жителей столицы, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин дал поручение в два раза повысить темпы переселения москвичей.

Российская столица остается лидером среди субъектов нашей страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.