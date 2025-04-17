Мошенники придумали новый способ обмана пользователей Android

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Россиян начали обманывать новым способом: мошенники стали рассылать в Telegram вирусы, которые маскируются под популярные игры и приложения. Особенно уязвимы уловке стали пользователи Android.
Специалисты по борьбе с киберпреступностью рассказали, что злоумышленники начали создавать каналы, посвященные популярным играм у детей – Roblox, Minecraft и другим. В них якобы распространяют моды, которые дают уникальный игровой опыт, но чтобы скачать файл пользователь сперва должен подписаться на несколько других каналов и скачать специальное ПО.
На самом деле под программой скрывается вредоносный вирус, который может красть всю информацию с телефона, включая логины, пароли и данные банковских карт. Также он способен менять настройки устройства.
Пользователям советую скачивать программы только на официальных сайтах и не покупать игровую валюту на непроверенных платформах.
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