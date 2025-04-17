Завершено остекление купола атриума между двумя деловыми башнями iCITY

В комплексе будет организован зимний сад с местами для работы и отдыха

Деловые центры iCITY расположены в Центральном административном округе Москвы. В настоящий момент там подошли к концу работы по остеклению купола атриума, объединяющего башни. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здания находятся в Пресненском районе по адресу: улица Ермакова Роща, дом 1, строение 1. Проект реализует девелопер MR Group.

"Площадь купола над атриумом составит 3,3 тысячи квадратных метров. Для его изготовления использованы 2432 стеклопакета. В свою очередь, площадь прозрачного фасада атриума составила две тысячи квадратных метров. Для его остекления понадобилось 246 стеклопакетов. В просторном атриуме с высотой потолков 32 метра разместят общественные зоны, рестораны, торговые павильоны, зимний сад, фитнес-клуб", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский также добавил, что в атриуме будет организован зимний сад с местами для работы и отдыха. Он станет точкой притяжения для резидентов и гостей здания.

Офисный комплекс iCITY включает в себя две современные башни, объединенные восьмиэтажным стилобатом: Time Tower высотой 147 метров и Space Tower высотой 258 метров. На стилобате разместят фитнес-центр с бассейном, точки общественного питания, сервисные службы, ретейл, зоны ожидания и стоянку для автомобилей.

Общая площадь проекта – 232 тысячи "квадратов", из них 136 тысяч займут офисы, а около 10 тысяч "квадратов" отдадут под ретейл. В проекте комплекса также предусмотрен паркинг на шесть этажей, отмечает пресс-служба Департамента градостроительной политики.