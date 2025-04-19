В РПЦ раскрыли отношение к модным куличам с начинками

В РПЦ раскрыли отношение к модным куличам с начинками
Фото: АГН "Москва"
Некоторые современные пасхальные угощения могут противоречить смыслу праздника

На фоне призывов ввести единый ГОСТ в отношении пасхальных куличей из-за появления различных модных изделий с начинками, дубайским шоколадом и прочими добавками в РПЦ высказались, как относятся к новинке. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе напомнил россиянам, что православный праздник не должен превращаться в пир живота.

По словам представителя РПЦ, в православии нет каких-либо строгих запретов или ограничений в отношении рецепта куличей. Каждый может употреблять и готовить блюдо в том формате, в котором ему нравится. 

"Однако мы против того, чтобы Пасха превращалась в гастрономический фестиваль за счет потери глубоких религиозных смыслов этого праздника", – заявил он.

Кипшизде отметил, что церковь также не поддерживает покупку куличей по заоблачным ценам, поскольку это подрывает смысл праздника. На Пасху люди должны делиться с малоимущими, помогать друг другу, а не кичиться своим богатством. И это неправильно, если для человека день становится важным только из-за поедания куличей с различными начинками.

Источник: RT

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