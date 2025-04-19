В Москве проведут лекцию об архитекторе Иване Машкове

О его работах и многом другом расскажет Александр Калинин, ведущий библиотекарь БАУ

24 апреля в Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция, посвященная более чем полувековой творческой деятельности Ивана Павловича Машкова – известного архитектора-практика, создававшего здания особняков и госучреждений российской столицы. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Культурное мероприятие из цикла "По следам главного архитектора Москвы" осветит историю городского строительства на сломе эпох Русского государства.

"Гостевая лекция “Архитектор империи и Советской России” пройдет 24 апреля в 19:00. Слушатели узнают об активном участии Машкова в формировании застройки столицы, его научной и общественной работе и познакомятся с немногими сохранившимися на сегодняшний день зданиями его авторства", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский особо отметил, что это культурное мероприятие позволит всем участникам погрузиться в особенности архитектурного строительства Москвы конца XIX – начала XX веков.

Иван Павлович Машков – неутомимый исследователь и деятель в сфере охраны и реставрации памятников древнерусского искусства, знаток старой Москвы.

Лекция состоится по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6. Регистрация доступна на официальном сайте центра "Пространство" по ссылке.

Основанная в 1930 году научно-техническая библиотека специализируется на профильной литературе по архитектуре, градостроительству, урбанистике и искусству на русском и иностранных языках. Сегодня это ценнейшее собрание изданий, предназначенное для специалистов, студентов и всех, кто интересуется развитием и историей городских пространств. Здесь можно найти редкие книги, обратиться к библиотекарю за подборкой литературы, посетить тематические и культурные мероприятия, а также поработать в спокойной обстановке читального зала, напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.

С подробными сведениями и графиком работы библиотеки можно ознакомиться по телефону: +7 (499) 250-35-82 (доб. 96937).