Мужчины объяснили, почему им нравятся полные женщины

Мужчины объяснили, почему им нравятся полные женщины
Фото: unsplash.com
Некоторые видят в пышных формах особое очарование

Мужчины, которые предпочитают женщин в весе, раскрыли причину своих пристрастий. Они поделились подробностями на популярном портале Reddit. 

Один из участников беседы рассказал, что сам обладает стройной и рельефной фигурой, но ему не нравятся худые девушки. По словам парня, он больше любит пышное тело, которое после сброса веса теряет свое очарование. Так, например, у него была возлюбленная, которая весила больше 100 килограммов, и его все устраивало.

Другие комментаторы отметили, женщины на второй стадии ожирения очень привлекательны. Особенно им нравится проводить с ними время в постели. Один из мужчин рассказал, что оральный секс ему нравится только с партнершей пышного телосложения.

Еще один мужчина рассказал, как встречался с дамой в районе 140 килограммов. Теперь он хочет попробовать отношения с более пухлой девушкой.

Источник: соцсети

В Киеве назвали неожиданную причину конца СВО: "Не попадайтесь"

По оценкам некоторых, конфликтная ситуация скоро свернется

"Сдержать невозможно": ВСУ объявили о катастрофе на Лиманском направлении

Украинцы бьют тревогу из-за происходящего на фронте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей