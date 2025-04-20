Мужчины объяснили, почему им нравятся полные женщины

Некоторые видят в пышных формах особое очарование

Мужчины, которые предпочитают женщин в весе, раскрыли причину своих пристрастий. Они поделились подробностями на популярном портале Reddit.

Один из участников беседы рассказал, что сам обладает стройной и рельефной фигурой, но ему не нравятся худые девушки. По словам парня, он больше любит пышное тело, которое после сброса веса теряет свое очарование. Так, например, у него была возлюбленная, которая весила больше 100 килограммов, и его все устраивало.

Другие комментаторы отметили, женщины на второй стадии ожирения очень привлекательны. Особенно им нравится проводить с ними время в постели. Один из мужчин рассказал, что оральный секс ему нравится только с партнершей пышного телосложения.

Еще один мужчина рассказал, как встречался с дамой в районе 140 килограммов. Теперь он хочет попробовать отношения с более пухлой девушкой.