Эксперт назвала здоровую продолжительность секса

Ситуации в фильмах для взрослых оказались не соответствующими реальности

Эксперты рассказали, какая продолжительность полового акта считается нормальной. В среднем этот показатель составляет 7-10 минут для всей человеческой популяции.

Сообщается, что около 25% мужчин страдают от преждевременной эякуляции, которая происходит примерно через минуту после начала секса. Также есть "половые гиганты", способные поддерживать эрекцию довольно долго – оба варианта считаются нездоровыми.

Специалисты указывают, что время между началом сексуальной стимуляции и оргазмом называется латентным периодом. Существует два типа преждевременной эякуляции. Такое, которое будет происходить на протяжении всей жизни и может иметь генетическую предрасположенность. В этом случае говорят, что у человека короткий латентный период. И еще одно, что начинает происходить в определенный момент жизни. Это называется вторичной преждевременной эякуляцией. Причины этого расстройства до сих пор не до конца изучены, но его могут спровоцировать некоторые физические заболевания.

Задержка полового акта тоже говорит о проблемах, поскольку мужчина не может достаточно возбудиться для достижения оргазма. Однако не всегда это справедливо. В некоторых случаях мужчина может намеренно тренироваться, чтобы дольше поддерживать эрекцию.