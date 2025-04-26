Врач объяснил появление странного синяка на трупе Папы Римского

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На последних снимках Папы Римского Франциска в гробу внимание публики привлекли странные ссадины и синяк на лице покойного – известно, что накануне кончины этих следов у него не было. Врач Александр Комаров объяснил, откуда могли появиться эти следы.
По словам медика, есть вероятность, что Франциск мог случайно упасть во время нахождения в инвалидной коляске. Например, это произошо при приступе или чуть позже. Из-за инсульта появиться синяк точно не мог.
Эксперт отверг версию, что после падения у пантифика мог произойти инсульт. Максимальные последствия в таком случае – травмы с гематомой.
Врач полагает, что если бы Папа упал незадолго до своей смерти, то сотрудники ритуальных служб наверняка исправили все с помощью гримма. Поэтому более вероятно, что синяк – лишь неправильная игра света и тени.
"Очень сомневаюсь, что в Ватикане могли допустить, чтобы такое значимое лицо выражало скорбь или страдание, и уж тем более, чтобы на лице были заметны синяки и ссадины", – отметил он.
Противник готов решиться на крайние меры
О трагическом инциденте стало известно сегодня утром, 25 апреля