Врач объяснил появление странного синяка на трупе Папы Римского

Врач объяснил появление странного синяка на трупе Папы Римского
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Ничего криминального, по мнению специалиста, в этом нет

На последних снимках Папы Римского Франциска в гробу внимание публики привлекли странные ссадины и синяк на лице покойного – известно, что накануне кончины этих следов у него не было. Врач Александр Комаров объяснил, откуда могли появиться эти следы.

По словам медика, есть вероятность, что Франциск мог случайно упасть во время нахождения в инвалидной коляске. Например, это произошо при приступе или чуть позже. Из-за инсульта появиться синяк точно не мог.

Эксперт отверг версию, что после падения у пантифика мог произойти инсульт. Максимальные последствия в таком случае – травмы с гематомой.

Врач полагает, что если бы Папа упал незадолго до своей смерти, то сотрудники ритуальных служб наверняка исправили все с помощью гримма. Поэтому более вероятно, что синяк – лишь неправильная игра света и тени. 

"Очень сомневаюсь, что в Ватикане могли допустить, чтобы такое значимое лицо выражало скорбь или страдание, и уж тем более, чтобы на лице были заметны синяки и ссадины", – отметил он.

Источник: Вечерняя Москва

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